AutoFlight Aviation Technology تكشف عن مهبط مائي عمودي لطائرات eVTOL خالٍ من الانبعاثات الكربونية

تطرح الشركة أول حل بحري جوي متكامل في العالم للتنقل على ارتفاعات منخفضة

AutoFlight Aviation Technology Unveils Zero-Carbon eVTOL Water Vertiport

سوتشو، الصين, 23 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة AutoFlight Aviation Technology، الرائدة عالمياً في ابتكارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، عن إطلاق أول حل بحري جوي متكامل في العالم للتنقل على ارتفاعات منخفضة، من خلال دمج مهبط مائي عمودي خالٍ من الانبعاثات الكربونية مع طائرات eVTOL، بما يوسع البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم عبر الأنهار والبحيرات والمناطق الساحلية. يسهم هذا الحل في إخراج عمليات الطيران على ارتفاعات منخفضة من مرحلة المفهوم إلى مرحلة التطبيق العملي، ويدعم خمس حالات استخدام رئيسة هي: صيانة منصات الطاقة البحرية، والاستجابة لحالات الطوارئ، وخدمات نقل الركاب عالية التكرار، والسياحة البحرية الجوية، وشبكات المهابط المائية العمودية المتنقلة.

مهبط مائي عمودي لطائرات eVTOL خالٍ من الانبعاثات الكربونية وقابل للنشر السريع عبر الممرات المائية

يعمل المهبط المائي التابع لشركة AutoFlight، والخالي من الانبعاثات الكربونية، كمهبط عائم ومركز متكامل للعمليات. ويجمع بين منصات هبوط طائرات eVTOL، وأنظمة الشحن والتخزين الكهروضوئية، وأنظمة الإرسال الذكي والاتصالات، ما يتيح نشره سريعاً من دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية برية دائمة. وبفضل تصميمه الكهربائي بالكامل، يدعم المهبط عمليات الإقلاع والهبوط والشحن، مع تمكين التنسيق في الوقت الفعلي مع طائرات eVTOL.

كما يتوافق المهبط المائي مع النماذج الأساسية لشركة AutoFlight، بما في ذلك طراز White Shark الصناعي، ونموذج الشحن CarryAll بسعة حمولة تبلغ طنين، وطائرة الركاب Prosperity ذات المقاعد الستة، لتشكيل شبكة مرنة ومتكاملة للتنقل البري والبحري والجوي.

تآزر البحر والجو عبر خمسة قطاعات رئيسية

يعزّز الحل البحري الجوي المتكامل الكفاءة عبر مجموعة واسعة من المهام التشغيلية، من بينها:

صيانة منصات الطاقة البحرية: يعزّز هذا الحل سرعة نقل الأفراد وقطع الغيار الحيوية وموثوقيتهما بشكل ملحوظ.

الاستجابة لحالات الطوارئ: يدمج بين قدرات البحث واسع النطاق وإمكانية نشر طائرات eVTOL بسرعة، بما يقلّل زمن الاستجابة ويوسّع نطاق التغطية.

النقل عالي التكرار: يتيح تنقلاً سريعاً بين المناطق الحضرية والساحلية والجزر، فيحوّل الرحلات التي كانت تستغرق ساعات إلى دقائق معدودة.

السياحة البحرية الجوية: يضيف خيار «طيران+» متميزاً إلى تجارب السياحة الراقية.

شبكات المهابط العمودية المتنقلة: يتيح ربط عدة مهابط مائية ضمن شبكة واحدة لدعم العمليات ذات السعة العالية وتشغيل عدة طائرات في آن واحد.

نموذج جديد للتنقل المتكامل منخفض الكربون

في ظل الطلب العالمي المتزايد على وسائل نقل أكثر استدامة، يوفر المهبط المائي من AutoFlight نهجاً منخفض التأثير على البيئة لنشر حلول التنقل الجوي الحضري والإقليمي. ومن خلال الاستفادة من الممرات المائية القائمة، يمكن للمدن نشر البنية التحتية للطيران الكهربائي بسرعة، من دون الحاجة إلى مشاريع تطوير كبيرة للأراضي.

وجرى تطوير هذا الحل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة كاتل (CATL)، مع دمج أنظمة بطاريات آمنة وعالية الأداء وتقنيات طاقة نظيفة في كلٍّ من طائرات eVTOL والمهابط العمودية، لدعم بناء نظام بيئي متكامل للتنقل الجوي المحايد للكربون.

أول عرض عام

نفّذت شركة AutoFlight أول عرض عام للحل البحري الجوي في بحيرة ديانشان بمدينة كونشان، حيث أقلعت طائرة eVTOL من فئة الطنين من المهبط المائي الخالي من الانبعاثات الكربونية. وتلا ذلك تحليق بتشكيل من عدة طائرات، شمل مهام إسقاط جوي حيّ أبرزت إمكانات النظام في الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم الخدمات اللوجستية على ارتفاعات منخفضة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830276/2__1.jpg