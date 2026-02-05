全球首款 峰飛航空5噸級eVTOL天際龍成功完成轉換飛行

全球首個5噸級eVTOL，中國領跑全球低空創新

峰飛航空天際龍創造了多項「全球領先」：全球首款5噸級eVTOL、全球最大eVTOL、全球首款成功完成轉換飛行和基礎性能包線的5噸級eVTOL。這一系列突破證明中國企業在eVTOL這一前沿科技領域已具備引領全球的實力。

eVTOL產業正處於快速發展期，載荷和航程是衡量效率和價值的重要指標，目前主流產品集中在1.5-3噸起飛重量、載客4-6人的規模。天際龍首次將eVTOL的起飛重量提升至5噸級，帶來更大的載重和更遠的航程——

純電版最大航程250公里，混動版最大航程可達1500公里。客運版可搭載10人，貨運版可實現噸級貨物運輸，助推大載重航空器向「重型空中平台」的跨越式突破。

技術突破打開市場新空間，「千公里點到點直達」成為可能

天際龍採用家族式復合翼構型設計與創新的三翼面佈局，多達20台第五代升力電機，提供了「單發乃至雙發失效」仍能安全飛行或著陸的超強冗余安全。

演示了從垂直起飛、正向轉換到固定翼巡航，再進行反向轉換，最後平穩降落的全過程，不僅展示了峰飛航空在氣動安全穩定、高功率電推進、高可靠飛控等核心技術領域的深厚積累，也為整個eVTOL行業應用打開了巨大的成長空間，將eVTOL的應用場景拓展至城際商務出行、重型支線物流運輸、大型應急救援等多元化領域。

更為重要的是，5噸級平台可大幅攤薄「座公里/噸公里」運營成本，使低空出行和運輸落地更具經濟可行性。

建設體系化能力，構建低空生態解決方案

從面向工業級應用的大白鯊，到承擔無人駕駛物流使命的凱瑞鷗、瞄準城市出行的盛世龍，以及eVTOL零碳水上機場，峰飛航空通過持續的技術迭代與產品佈局，從低空飛行技術驗證到商業化應用的完整閉環，天際龍則完善了「由小到大，由物到人」的產品矩陣。

此次公開演示飛行，V5000天際龍與V2000CG凱瑞鷗在峰飛航空白蓮湖低空基地進行編隊飛行，也是該基地作為eVTOL綜合基地首次公開亮相。

圍繞商業化閉環全流程要素，峰飛航空致力於打造綜合低空生態解決方案，構建從研發、適航、生產、交付，再到運行支持的完整閉環，強大的運營支持團隊支撐從低空基地生態的規劃與功能標準、多機運行組織與安全管理體系、飛行訓練與維修能力培養，到運行數據平台與智能調度系統，攜手各地合作夥伴，共同豐富低空經濟概念下運行體系與基礎設施的綜合解決方案，推動峰飛航空不斷向「空中交通解決方案提供商」邁進。

【關於峰飛航空科技】

峰飛航空科技於 2017 年成立，是全球領先的立體交通科技創新企業，致力於通過eVTOL產品技術創新，以系統化能力打造安全可靠的解決方案，助力立體交通變革。公司產品主要包括大型eVTOL貨運航空器、6座載人航空器、5噸級航空器以及eVTOL零碳水上機場。

目前，2024年8月，寧德時代戰略投資峰飛航空，共同構建研發製造、運營保障與生態夥伴協同鏈路，引領低空經濟和海洋經濟高質量發展。

峰飛航空的eVTOL航空器採用復合翼構型，將垂直起降（VTOL）能力與水平前向飛行的能力相結合，既可以像直升機一樣垂直起飛和降落，也可以如固定翼飛機一樣水平巡航。

SOURCE 峰飛航空