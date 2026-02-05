AutoFlight dévoile le premier avion eVTOL de cinq tonnes au monde

Matrix démontre avec succès sa capacité à effectuer un vol de transition complet





démontre avec succès sa capacité à effectuer un vol de transition complet L'avion pionnier est disponible en configuration passagers de dix places et fret de 1 500 kg

SUZHOU, Chine, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight vient de dévoiler Matrix, le premier avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de cinq tonnes au monde, qui a effectué avec succès une démonstration publique de vol de transition complète dans le centre d'essais en vol à basse altitude de l'entreprise.

Matrix, the world's first 5-ton class electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft by AutoFlight, completes a full transition flight demonstration

Au cours de la démonstration, Matrix a effectué la séquence de vol complète de transition de mode, passant du décollage vertical au vol de croisière puis à l'atterrissage vertical. Cette réussite valide les technologies eVTOL d'AutoFlight dans les domaines des systèmes aérodynamiques complexes, de la propulsion électrique à haute puissance et des systèmes de contrôle de vol avancés. C'est la première fois qu'un eVTOL de cinq tonnes réussit un vol de transition complet.

Matrix a une envergure de 20 mètres, une longueur de 17,1 mètres et une hauteur de 3,3 mètres, avec une masse maximale au décollage de 5 700 kg.

L'avion sera disponible en version passagers et en version cargo. La version passagers offre des configurations de sièges flexibles, avec dix sièges en classe affaires ou six sièges VIP.

La variante cargo utilise un système d'alimentation hybride, supporte une charge utile maximale de 1 500 kg et dispose d'une grande porte s'ouvrant vers l'avant, capable d'accueillir deux conteneurs de fret aérien standard AKE, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle pour le transport de fret à l'échelle d'une tonne.

L'eVTOL, perturbateur de l'industrie

Le CEO et fondateur d'AutoFlight, Tian Yu, déclare : « Matrix n'est pas seulement une étoile montante de l'industrie aéronautique, mais aussi un perturbateur ambitieux de l'industrie. Il éliminera la perception du secteur selon laquelle eVTOL = court-courrier, faible charge, et remodèlera les règles des itinéraires eVTOL. Grâce à des économies d'échelle, il réduit considérablement les coûts de transport par siège-kilomètre et par tonne-kilomètre, révolutionnant ainsi les coûts et favorisant la rentabilité. Il couvre tous les scénarios, depuis les déplacements urbains jusqu'aux liaisons interurbaines, et favorise l'expansion de l'ensemble de l'écosystème de basse altitude ».

Conception et caractéristiques de sécurité

Matrix utilise la configuration de l'aile composée Lift and Cruise d'AutoFlight, avec une disposition triplan distinctive et une structure à six bras, garantissant une stabilité aérodynamique pendant toutes les phases de vol.

La version électrique pure offre une autonomie maximale de 250 km, tandis que la variante hybride-électrique porte l'autonomie à 1 500 km. La capacité de la plateforme la destine à diverses applications, notamment les déplacements régionaux, les opérations logistiques lourdes et les missions d'intervention d'urgence à grande échelle.

Développement stratégique d'AutoFlight

Matrix s'inscrit dans la continuité de la stratégie produit d'AutoFlight, après Great White Shark pour les applications industrielles, CarryAll pour la logistique autonome, et Prosperity pour la mobilité aérienne urbaine. Le programme de développement s'appuie sur l'expertise accumulée par AutoFlight en matière de technologie de vol à basse altitude, de fiabilité, de systèmes de sécurité et de certification de navigabilité.

