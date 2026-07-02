Bell Integration dévoile une nouvelle marque pour accélérer la transformation axée sur l'IA

Passer à la prochaine étape de la transformation intelligente des entreprises, guidée par l'IA

LONDRES, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration dévoile aujourd'hui une nouvelle marque conçue pour refléter son rôle de partenaire technologique et de transformation axé sur l'IA, aidant les organisations à faire face à la complexité croissante du numérique, du cloud, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle.

Cette évolution témoigne d'une volonté renouvelée de permettre aux clients d'accélérer leur progression – de la stratégie à la mise en œuvre – en tirant parti de l'IA, des données et des opérations intelligentes pour générer des résultats commerciaux mesurables.

Manpreet Gill, CEO Bell Integration

Manpreet Gill, PDG, a déclaré : « Les entreprises sont confrontées à une pression sans précédent pour se moderniser et créer de la valeur rapidement. L'IA ne se contente pas d'accélérer le changement : elle est en train de redéfinir le mode de fonctionnement des entreprises. Notre objectif est d'aider nos clients à transformer leurs ambitions en actions concrètes, en associant technologie, données et expertise humaine afin de générer un impact réel. Cette nouvelle marque incarne cette ambition et le rôle que nous jouons dans la construction de la prochaine étape ».

Bell s'emploie à aider les entreprises à relever leurs défis les plus urgents — adoption de l'IA, automatisation à grande échelle, cyber-résilience, complexité du cloud et efficacité opérationnelle — grâce à des solutions intégrées et axées sur les résultats.

Stuart McMinn, directeur technique, a ajouté : « Alors que les entreprises passent de la phase d'expérimentation à une adoption de l'IA à grande échelle, Bell est bien placée pour combler le fossé entre ambition et mise en œuvre, en permettant une transformation concrète et applicable sur le terrain, à un rythme soutenu ».

À propos de Bell Integration

Fondée en 1995, Bell Integration est une entreprise axée sur l'IA, dont le cœur de métier repose sur l'innovation alimentée par l'IA. Elle rassemble des partenaires, des systèmes et des idées afin de concevoir un avenir plus intelligent et plus adaptatif pour les pouvoirs publics, les secteurs d'activité et la société dans son ensemble. De la stratégie et des données à l'expertise en matière de mise en œuvre concrète, les solutions et services d'IA de Bell permettent aux entreprises de combler le fossé entre leurs ambitions en matière d'IA et leur mise en œuvre dans la pratique.

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