Bell Integration stellt neuen Markenauftritt vor, um die AI-First-Transformation voranzutreiben

Die nächste Phase des intelligenten, KI-gestützten Unternehmenswandels vorantreiben

LONDON, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration stellt heute einen neuen Markenauftritt vor, der die Rolle des Unternehmens als Technologie- und Transformationspartner mit AI-First-Ansatz widerspiegeln soll und Kunden dabei unterstützt, die zunehmende Komplexität in den Bereichen Digitalisierung, Cloud, Automatisierung und KI zu bewältigen.

Diese Entwicklung steht für einen erneuerten Fokus darauf, Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung schneller voranzubringen, indem KI, Daten und intelligente Betriebsmodelle genutzt werden, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Manpreet Gill, CEO Bell Integration

Manpreet Gill, Geschäftsführer, sagte: „Unternehmen stehen unter beispiellosem Druck, sich zu modernisieren und schnell Mehrwert zu schaffen. KI beschleunigt nicht nur den Wandel; sie definiert auch die Arbeitsweise von Unternehmen neu. Unser Schwerpunkt liegt darauf, Kunden dabei zu unterstützen, Ambitionen in konkretes Handeln zu überführen, indem wir Technologie, Daten und menschliches Fachwissen kombinieren, um spürbare Wirkung zu erzielen. Dieser neue Markenauftritt spiegelt diesen Anspruch sowie unsere Rolle bei der Gestaltung der nächsten Entwicklungsschritte wider."

Bell konzentriert sich darauf, Unternehmen durch integrierte, ergebnisorientierte Lösungen bei ihren dringendsten Herausforderungen zu unterstützen – Einführung von KI, Automatisierung in großem Maßstab, Cyberresilienz, Cloud-Komplexität und Effizienz im Betrieb.

Stuart McMinn, Technikvorstand, fügte hinzu: „Während Unternehmen den Schritt von der Experimentierphase hin zur groß angelegten Einführung von KI vollziehen, ist Bell bestens aufgestellt, um die Lücke zwischen Ambition und Umsetzung zu schließen und praxisnahe Transformation mit hohem Tempo voranzutreiben."

Informationen zu Bell Integration

Bell Integration wurde 1995 gegründet und ist ein AI-First-Unternehmen, bei dem KI-gestützte Innovation im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen bringt Partner, Systeme und Ideen zusammen, um intelligentere und anpassungsfähigere Zukunftslösungen für die öffentliche Hand, Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln. Von Strategie und Daten bis zu praktischer Umsetzungskompetenz ermöglichen die KI-Lösungen und -Dienstleistungen von Bell Unternehmen, die Lücke zwischen ihren KI-Zielen und der Umsetzung in der Praxis zu schließen.

Medienkontakt

Finola Sloyan MCIPR | [email protected] | +44 2392 825925