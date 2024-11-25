Bybit تتنازل عن رسوم معاملات P2P للمستخدمين في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسعد Bybit، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أن تؤكد التزامها بتوفير سهولة الوصول إلى الأصول الرقمية لمستخدمي P2P المؤهلين في أفريقيا بدون رسوم. من خلال الربط بين المشترين والبائعين دون أي تكلفة، تستمر Bybit P2P في أن تكون المعيار المرجعي لتجارب التداول الفعالة من حيث التكلفة والملائمة.

منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2022، قدمت Bybit P2P باستمرار منصة سهلة الاستخدام للمستخدمين الذين يبحثون عن طريقة أكثر أمانًا للمشاركة في فئة الأصول الرقمية. يتم تقديم الخدمات دون أي تكلفة للتجار والمستخدمين في معاملات P2P:

التجار : يمكن للتجار نشر إعلانات على Bybit P2P مجانًا.

المستخدمون : يمكن للمستخدمين تقديم طلب من خلال الإعلانات المدرجة على منصة P2P دون أي تكاليف. يجري العرض على جميع أزواج العملات الورقية. قد يتم فرض رسوم من طرف ثالث بناء على طريقة الدفع المختارة، حيث قد يفرض مقدمو خدمات الدفع رسوم معاملات.

هيكل رسوم P2P (أفريقيا)



رسوم المستخدم (صفحة البيع) رسوم الصانع (صفحة البيع) Bybit 0 % 0 % المنافس B 0.5% على الطلبات المكتملة لأزواج تداول معينة 0 %

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Bybit حملة هبة القسيمة P2P مثيرة من الآن وحتى 15 يناير/كانون الثاني 2025. كجزء من هذه المبادرة، يمكن للمستخدمين كسب حصة تصل إلى 20000 دولار أمريكي من المكافآت من خلال إكمال مهام مثل إيداع 100 دولار أمريكي أو تداول 50000 دولار أمريكي من خلال Bybit P2P. ستكون المكافآت في شكل قسائم Bybit P2P ليتم استردادها في عملية الشراء التالية، مما يجعل المعاملات بدون رسوم صفقة أفضل للفائزين.

قالت Joan Han، Sales and Marketing Directorفي Bybit: "إن التزام Bybit الثابت بالمساهمة في الشمول المالي يأتي في جميع الأشكال، والحفاظ على خدمات P2P الخاصة بنا مجانًا لأطول فترة ممكنة، ولأكبر عدد ممكن من المستخدمين، هو أحد طرق دعم مجتمع العملات الرقمية". وأضافت: "عندما يأتي المستخدمون إلى منصتنا على أمل تحقيق دخل من أصولهم، فإننا نريد أن نلعب دورًا داعمًا في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية الشخصية".

تقدم منصة P2P على Bybit منصة تداول من نظير إلى نظير سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة، مما يسهل عملية بيع وشراء ممتلكات مستخدمين بسعر مثالي متفق عليه بينهما. مع Bybit P2P، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أمان Bybit على مستوى المؤسسات والميزات المتقدمة بما في ذلك آليات التحقق الشاملة المدمجة في KYC وKYB، وبروتوكولات إدارة الأصول الصارمة، وخدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لمعرفة المزيد عن الحدث والأهلية قم بزيارة .Bybit P2P

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 50 مليون مستخدم. توفر Bybit التي تأسست في عام 2018، منصة احترافية تمكن المستثمرين والمتداولين في مجال العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق Oracle Red Bull Racing، حامل لقب بطولة الفورمولا 1 للصانعين والسائقين.

للمزيد من المعلومات عن Bybit، يرجى زيارةBybit Press

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