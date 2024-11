Bybit supprime les frais de transaction P2P pour les utilisateurs en Afrique

DUBAI, UAE, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, est heureux de confirmer son engagement à faciliter l'accès gratuit aux actifs numériques pour les utilisateurs P2P éligibles en Afrique. En mettant en contact gratuitement les acheteurs et les vendeurs, Bybit P2P reste la référence en matière d'expériences commerciales rentables et pratiques.

Depuis son lancement en janvier 2022, Bybit P2P n'a jamais cessé de proposer une plateforme conviviale aux utilisateurs à la recherche d'un moyen plus sûr de participer à la classe d'actifs numériques. Les services sont proposés gratuitement aux commerçants et aux fournisseurs de liquidités dans le cadre de transactions P2P :

: Les commerçants peuvent publier gratuitement des annonces sur Bybit P2P. Fournisseurs de liquidités : Les utilisateurs peuvent exécuter un ordre gratuitement en consultant les annonces publiées sur la plate-forme P2P. L'offre s'applique à toutes les paires de devises. En fonction du mode de paiement choisi, des frais tiers peuvent être prélevés, les prestataires de services de paiement pouvant facturer les frais de transaction.

Structure des frais de P2P (Afrique)



Frais pour le fournisseur de liquidités (page de vente) Frais pour le teneur (page de vente) Bybit 0 % 0 % Concurrent B 0,5 % sur les ordres exécutés pour certaines paires de trading 0 %

En outre, Bybit vient de lancer une campagne de distribution de coupons P2P https://www.bybitglobal.com/en/promo/campaign/Africa_P2P_Coupon, jusqu'au 15 janvier 2025. Dans le cadre de cette initiative, les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 20 000 USDT en accomplissant certaines tâches (le dépôt de 100 dollars ou l'échange de 50 000 dollars par l'intermédiaire de Bybit P2P, par exemple). Les récompenses prendront la forme de coupons Bybit P2P à échanger au prochain achat, ce qui rendra les transactions sans frais encore plus avantageuses pour les gagnants.

« L'engagement indéfectible de Bybit pour faciliter l'accès aux services financiers de base se manifeste sous toutes les formes, le maintien de la gratuité de nos services P2P aussi longtemps que possible, et pour le plus grand nombre d'utilisateurs, étant l'un des moyens de soutenir la communauté cryptographique », a déclaré Joan Han, Sales and Marketing Director chez Bybit. « Lorsque les utilisateurs viennent sur notre plateforme dans l'espoir de générer des revenus sur leurs actifs, nous voulons jouer un rôle de soutien en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers personnels », a-t-elle ajouté.

P2P on Bybit offre une plateforme d'échange peer-to-peer intuitive et rentable, facilitant l'achat et la vente des avoirs de deux utilisateurs à un prix optimal convenu entre eux. Avec Bybit P2P, les utilisateurs bénéficient de la sécurité de Bybit au niveau de l'entreprise et de ses fonctions avancées, notamment des mécanismes de vérification KYC et KYB intégrés, des protocoles rigoureux de gestion des actifs et un service clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour en savoir plus sur l'événement et les conditions d'éligibilité, consultez le site Bybit P2P.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, avec plus de 50 millions d'utilisateurs. Établi en 2018, Bybit fournit une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaie peuvent trouver un moteur de correspondance ultra-rapide, un service client 24/7 et un support communautaire multilingue. Bybit est fier d'être partenaire des champions en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1 : l'écurie Oracle Red Bull Racing.

