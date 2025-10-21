Casio تستعد لإطلاق G-SHOCK بحجم الحلقة

هيكل المقاوم للصدمات ومقاومة المياه على عمق 200 متر

معبأة في أصغر حجم في تاريخ العلامة التجارية

طوكيو ، 20 أكتوبر ، 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم "كاسيو كومبيوتر كو ليمتد" ( Casio Computer Co. ، Ltd .) عن إصدار DWN-5600 ، ساعة G-SHOCK الجديدة التي تتضمن بنية مقاومة للصدمات ومقاومة للماء على عمق 200 متر في حجم حلقة يمثل أصغر الأبعاد في تاريخ العلامة التجارية.

تعد DWN-5600 الجديدة ساعة بحجم خاتم تتميز بتركيبة مقاومة للصدمات ومقاومة للماء على عمق 200 متر بينما يبلغ حجمها حوالي عُشر حجم ساعة G-SHOCK كاملة الحجم.* على غرار 5600 ، التي ترث الشكل المميز لأول G-SHOCK ، تأتي الساعة في حافظة بحجم الحلقة تبلغ فقط 23.4 مم × 20 مم × 7.5 مم. تم تنفيذ تصميم الهيكل المقاوم للصدمات عن طريق تقليص المكونات بما في ذلك البطارية واستخدام تكنولوجيا التثبيت عالية الكثافة التي تنظم المكونات بدقة داخل المساحة المحدودة.

مقارنة مع DW-5600UE *

يتم إعادة إنتاج الأشكال المعقدة للإطار والسوار بدقة حتى أدق التفاصيل باستخدام تقنية القولبة بالحقن. يتم تصنيع الأزرار والإبزيم والحافظة مرة أخرى بنفس الفولاذ المقاوم للصدأ مثل ساعات G-SHOCK التي يتم ارتداؤها على المعصم. يتميز وجه الساعة بشاشة LCD رقمية ذات 6 أرقام مطابقة لساعات 5600 ، بينما توجد على السوار ثقوب كما هو الحال مع نماذج الراتنج للسماح بالتعديل لتناسب حجم إصبع المستخدم.

تعرض DWN-5600 الوقت حتى الثانية وتتضمن وظائف التقويم والإضاءة الخلفية LED وساعة التوقيت. تحتوي الساعة أيضًا على قدرة زمنية مزدوجة يمكنها عرض وقتين مختلفين في وقت واحد ، مما يوفر عملية عالية في حجم خاتم إصبع.

تأتي DWN-5600 في عبوة مصممة خصيصًا تعرض الساعة كقطعة قيمة في مجموعة. كما تتضمن حامل عرض على شكل شعار G ، مما يجعله مثاليًا لإعطاء الهدايا.

الموديل اللون DWN-5600-1 أسود DWN-5600-4 أحمر DWN-5600-9 أصفر

