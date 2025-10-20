Casio lance une G-SHOCK de la taille d'une bague

Structure résistante aux chocs et étanchéité jusqu'à 200 mètres de profondeur

Le plus petit format de montre dans l'histoire de la marque

TOKYO, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de la DWN-5600, une nouvelle montre G-SHOCK qui intègre une structure résistante aux chocs et une étanchéité jusqu'à 200 mètres de profondeur dans le format d'une bague : la plus petite taille de montre dans l'histoire de la marque.

Représentant environ un dixième des dimensions d'une montre G-SHOCK de taille normale*, la nouvelle DWN-5600 est une montre au format d'une bague qui présente une structure résistante aux chocs et une étanchéité jusqu'à 200 mètres de profondeur. Conçue sur le modèle de la série 5600, qui hérite de la forme emblématique de la toute première G-SHOCK, la montre est logée dans un boîtier de la taille d'une bague mesurant seulement 23,4 mm × 20 mm × 7,5 mm. La structure résistante aux chocs résulte de la miniaturisation des composants, notamment de la batterie, et du recours à une technologie de montage à haute densité qui permet de disposer les composants avec précision dans un espace limité.

*Par rapport à la DW-5600UE

Les formes complexes de la lunette et du bracelet sont reproduites avec exactitude dans les moindres détails grâce à la technologie de moulage par injection. Les boutons, la boucle et le fond du boîtier sont tous fabriqués dans le même acier inoxydable que les montres G-SHOCK à porter au poignet. La montre comporte un cadran LCD numérique à 6 chiffres identique à celui des montres 5600, tandis que le bracelet est doté de trous, comme sur les modèles en résine, pour l'ajustement à la taille du doigt de l'utilisateur.

La DWN-5600 affiche l'heure à la seconde près et comprend des fonctions de calendrier, de rétroéclairage à LED et de chronomètre. La montre est également pourvue d'une fonction double fuseau horaire qui permet d'afficher simultanément deux heures différentes pour une commodité maximale dans la taille d'une bague.

La DWN-5600 est livrée dans un emballage spécialement conçu pour présenter la montre comme une pièce de valeur dans une collection. Son présentoir arborant le logo G lui donne aussi une allure de cadeau parfait.

Modèle Couleur DWN-5600-1 Noir DWN-5600-4 Rouge DWN-5600-9 Jaune

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795509/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795510/2.jpg