卡西歐將推出戒指大小的G-SHOCK

21 10月, 2025, 09:00 CST
- 具備抗震結構與200米防水性能
- 品牌史上最小尺寸機型正式登場
東京 2025年10月21日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今日宣布推出全新G-SHOCK腕錶DWN-5600。該款新品在戒指大小的機身中，融入了抗震結構與200米防水性能，成為品牌有史以來尺寸最小的G-SHOCK型號。
全新DWN-5600是一款戒指大小的腕錶，具備抗震結構與200米防水性能，其體積僅約為標準G-SHOCK腕錶的十分之一*。該錶以經典的5600系列為原型，沿襲了首款G-SHOCK的標誌性造型，錶殼僅為23.4毫米×20毫米×7.5毫米。通過對包括電池在內的零部件進行小型化，並掙用高密度裝配技術，將元件精確排列於有限空間內，從而實現抗震結構。
|
*與DW-5600UE對比
錶圈與錶帶的複雜造型通過精密的注塑成型技術得以完美再現，細節無可挑剔。按鈕、錶扣與錶背均採用與腕戴式G-SHOCK相同的不銹鋼材質。錶盤配備與5600系列相同的6位數數字液晶顯示屏，而錶帶設計了與樹脂款相同的調節孔，可根據佩戴者手指大小進行調節。
DWN-5600可顯示精確到秒的時間，並內置日曆、LED背光與秒錶功能。此外，該腕錶還具備雙時區顯示功能，可同時顯示兩個不同地區的時間，在指環大小的機身中提供了極高的實用性。
DWN-5600採用特別設計的包裝，突顯其作為收藏珍品的價值，並附帶一個G字形展示支架，是送禮的理想選擇。
|
型號
|
顏色
|
DWN-5600-1
|
黑色
|
DWN-5600-4
|
紅色
|
DWN-5600-9
|
黃色
