卡西歐將推出戒指大小的G-SHOCK

*與DW-5600UE對比

錶圈與錶帶的複雜造型通過精密的注塑成型技術得以完美再現，細節無可挑剔。按鈕、錶扣與錶背均採用與腕戴式G-SHOCK相同的不銹鋼材質。錶盤配備與5600系列相同的6位數數字液晶顯示屏，而錶帶設計了與樹脂款相同的調節孔，可根據佩戴者手指大小進行調節。

DWN-5600可顯示精確到秒的時間，並內置日曆、LED背光與秒錶功能。此外，該腕錶還具備雙時區顯示功能，可同時顯示兩個不同地區的時間，在指環大小的機身中提供了極高的實用性。

DWN-5600採用特別設計的包裝，突顯其作為收藏珍品的價值，並附帶一個G字形展示支架，是送禮的理想選擇。

型號 顏色 DWN-5600-1 黑色 DWN-5600-4 紅色 DWN-5600-9 黃色

SOURCE 卡西歐計算機株式會社