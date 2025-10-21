Casio Luncurkan G-SHOCK Berukuran Cincin

DWN-5600 merupakan jam tangan berukuran cincin yang mewarisi daya tahan benturan khas G-SHOCK dengan dimensi sekitar sepersepuluh dari ukuran G-SHOCK asli.* Terinspirasi dari model klasik 5600, bentuk ikonik dari model G-SHOCK pertama, DWN-5600 memiliki casing berukuran 23,4 mm × 20 mm × 7,5 mm. Struktur tahan guncangan tercapai berkat penggunaan komponen dalam ukuran miniatur, termasuk baterai, serta teknologi perakitan yang sangat padat agar komponen dapat ditempatkan secara presisi pada ruang yang sangat terbatas.

*Dibandingkan DW-5600UE

Bentuk bezel dan tali jam tangan yang kompleks direproduksi secara akurat hingga detail terkecil dengan teknologi injection molding. Tombol, gesper, dan penutup belakang casing terbuat dari bahan baja tahan karat, sama seperti jam tangan G-SHOCK yang berukuran normal. Tampilan layar jam menggunakan layar LCD digital enam digit seperti seri 5600, sedangkan talinya dilengkapi lubang penyesuaian agar mudah diatur dengan ukuran jari pengguna.

Layar DWN-5600 menampilkan waktu hingga detik, serta dilengkapi kalender, lampu latar LED, dan fungsi stopwatch. DWN-5600 juga mendukung dual time sehingga pengguna dapat melihat dua zona waktu secara bersamaan —fungsi yang sangat berguna dalam ukuran sekecil cincin.

DWN-5600 dikemas dalam kotak edisi khusus yang menonjolkan desain uniknya sebagai koleksi bernilai tinggi. Paket produk juga mencakup dudukan pajangan berbentuk logo G, ideal untuk hadiah istimewa.

Model Warna DWN-5600-1 Hitam DWN-5600-4 Merah DWN-5600-9 Kuning

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD