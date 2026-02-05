Casio تُعلن عن شراكة من فئة السفراء مع المتزلج المحترف Yuto Horigome

استعراض عالم G-SHOCK أمام جمهور عالمي

طوكيو، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd اليوم عن توقيعها شراكة رسمية من فئة السفراء مع المتزلج المحترف Yuto Horigome. من خلال هذه الشراكة، ستعمل Casio على دعم Horigome وتسعى لتعزيز الوعي وزيادة عدد مستخدمي ساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات حول العالم.

KeyVisual

منذ أن بدأ Horigome ممارسة التزلج في سن السادسة، صمَّم سجلاً تنافسيًا متميزًا، محققًا العديد من الانتصارات في البطولات الكبرى. إضافةً إلى ذلك، أصدر كمية كبيرة من المحتوى المتعلق بالتزلج على اللوح، الذي يعكس المهارة التقنية والجاذبية الإبداعية للرياضة. ومن خلال التزلج على اللوح كرياضة تنافسية وكجزء من أسلوب حياة الشارع، لعب دورًا محوريًا في تطوير ثقافة التزلج على اللوح.

يواصل Yuto Horigome تحدي نفسه لتحقيق أهداف غير مسبوقة، متغلبًا على العقبات في طريقه. يتناغم هذا النهج مع روح وشغف عدم الاستسلام التي تمثل جوهر علامة G-SHOCK، والتي تستمر في دفع حدود صناعة الساعات، وهو ما أدى إلى توقيع هذه الشراكة من فئة السفراء.

واحتفالاً بتعيينه كسفير، تم إنشاء عمل بصري خاص يتضمَّن تصميمًا خطيًا من إعداد الفنان VERDY، وهو فنان ومتعاون مقرب من Horigome. إضافةً إلى ذلك، تم اليوم إصدار فيلم خاص من إنتاج مجلة THIRTY 3 MAGAZINE، وهي مجلة مكرّسة لثقافة الشارع، حيث يشغل الفنان VERDY منصب رئيس التحرير، على القنوات الرسمية لشركة Casio على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب هذه الأعمال، سيواصل Horigome وعلامة G-SHOCK مشاركة رسائل جديدة مع الجمهور في اليابان وحول العالم. وبالتعاون مع Horigome، المعروف بأسلوبه التعبيري في التزلج على اللوح وكونه رمزًا في عالم الموضة والثقافة، ستشارك علامة G-SHOCK في مبادرات تدعم التعرُّف الأوسع على ثقافة التزلج على اللوح واستمرار تطويرها.

علق Yuto Horigome قائلاً:

"أنا متحمس جدًا للشراكة مع G-SHOCK. أريد الاستمرار في مواجهة التحديات بطريقتي الخاصة، وفي الوقت نفسه تقديم كل ما أستطيع لدعم الجيل القادم. أتطلع إلى مواجهة تحديات جديدة مع جميع المعنيين بهذا التعاون".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2875724/1.jpg