Casio Umumkan Atlet Skateboard Profesional Yuto Horigome sebagai Brand Ambassador

Sejak menekuni olahraga skateboard pada usia enam tahun, Horigome telah membangun reputasi gemilang, termasuk meraih berbagai kemenangan di ajang-ajang besar. Selain berprestasi di arena kompetisi, ia juga aktif merilis berbagai konten terkait skateboard yang menampilkan keterampilan teknis serta sisi kreatif dari cabang olahraga ini. Melalui skateboard sebagai cabang olahraga kompetitif maupun bagian dari kehidupan jalanan, Horigome berperan penting dalam perkembangan budaya skateboard.

Yuto Horigome terus membuat terobosan dengan meraih target yang belum pernah tercapai sambil mengatasi berbagai rintangan selama berkiprah. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat dan tekad pantang menyerah yang menjadi prinsip utama dari merek G-SHOCK yang selalu mendorong batas-batas inovasi dalam pembuatan jam tangan. Kesamaan nilai ini yang melandasi terjalinnya kolaborasi tersebut.

Merayakan momen penunjukan Horigome sebagai brand ambassador, Casio menghadirkan visual khusus yang menampilkan tipografi karya VERDY, seniman sekaligus kolaborator dekat Horigome. Selain itu, sebuah film spesial yang diproduksi oleh THIRTY 3 MAGAZINE, media street culture, bersama VERDY sebagai pemimpin redaksi, juga dirilis hari ini melalui media sosial resmi Casio.

Melalui karya-karya tersebut, Horigome dan G-SHOCK akan terus menyampaikan pesan-pesan baru kepada audiens di Jepang dan berbagai negara lain. Bersama Horigome, sosok yang dikenal dengan gaya skateboard jalanan yang ekspresif serta perannya sebagai ikon mode dan budaya, G-SHOCK akan menjalankan berbagai inisiatif untuk mempromosikan serta mendorong perkembangan budaya skateboard.

Komentar Yuto Horigome:

"Saya gembira berkolaborasi dengan G-SHOCK. Saya ingin terus menjawab tantangan dengan cara saya sendiri, sekaligus melakukan yang terbaik untuk mendukung generasi berikutnya. Saya menantikan tantangan baru yang melibatkan semua pihak yang terlibat."

