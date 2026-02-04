Casio annonce un partenariat d'ambassadeur avec Pro Skateboarder Yuto Horigome

Partager l'univers de G-SHOCK avec un public mondial

TOKYO, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un partenariat d'ambassadeur avec le skateur professionnel Yuto Horigome. Grâce à ce partenariat, Casio soutiendra Horigome et cherchera à sensibiliser et à augmenter le nombre d'utilisateurs de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs dans le monde entier.

KeyVisual

Depuis qu'il a commencé à faire du skateboard à l'âge de six ans, Horigome s'est forgé un palmarès exceptionnel, avec notamment de nombreuses victoires lors d'événements majeurs. En outre, il a publié un grand nombre de contenus liés au skateboard qui transmettent les compétences techniques et l'attrait créatif de ce sport. En pratiquant le skateboard à la fois comme sport de compétition et comme élément de la vie de la rue, il a joué un rôle clé dans le développement de la culture du skate.

Yuto Horigome continue de se mettre au défi d'atteindre des objectifs sans précédent, en surmontant les échecs en cours de route. Cette approche fait écho à l'esprit et à la passion qui animent la marque G-SHOCK, qui ne cesse de repousser les limites de l'horlogerie, ce qui a conduit à ce partenariat avec l'ambassadeur.

Pour marquer la nomination de l'ambassadeur, un visuel spécial a été créé avec une typographie de VERDY, artiste et proche collaborateur d'Horigome. En outre, un film spécial produit par THIRTY 3 MAGAZINE, une publication sur la culture de la rue dont VERDY est le rédacteur en chef, a été publié aujourd'hui sur les canaux de médias sociaux officiels de Casio.

Parallèlement à ces œuvres, Horigome et G-SHOCK continueront à partager de nouveaux messages avec le public au Japon et dans le monde entier. En collaboration avec Horigome, connu pour son skateboard de rue expressif et en tant qu'icône de la mode et de la culture, G-SHOCK s'engagera dans des initiatives qui soutiennent la reconnaissance plus large et le développement continu de la culture du skate.

Yuto Horigome a affirmé :

« Je suis ravi de pouvoir m'associer à G-SHOCK. Je veux continuer à relever des défis à ma façon et, en même temps, faire ce que je peux pour soutenir la prochaine génération. Je me réjouis de relever de nouveaux défis avec toutes les personnes concernées. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875724/1.jpg