CATL و Stellantis توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية للتوريد المحلي لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم للسوق الأوروبية

تحدد مذكرة التفاهم التطوير المشترك لخارطة طريق التكنولوجيا الحديثة وفرص سلسلة القيمة للبطاريات المستقبلية

تدرس كل من شركة CATL و Stellantis إمكانية الاستثمار المشترك في شكل مشروع مشترك بمساهمات مكافئة

تهدف Stellantis إلى الاستفادة من بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم ( LFP ) لتشغيل إنتاجها من السيارات الكهربائية الأوروبية، ودعم أهداف التحول الكهربائي DARE Forward 2030 الجريئة

CATLandStellantis

نينغد، الصين، 21 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت CATL و Stellantis N.V. اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) غير مُلزمة للتوريد المحلي لخلايا ووحدات بطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) لتشغيل إنتاج Stellantis للمركبات الكهربائية في أوروبا. ولزيادة دعم استراتيجية Stellantis للتحول الكهربائي الجريئة، تدرس الشركتان إمكانية تشكيل مشروع مشترك بمساهمات مكافئة.

تحدد مذكرة التفاهم تعاونًا طويل الأجل بين CATL و Stellantis على جبهتين استراتيجيتين: بناء خارطة طريق جريئة للتكنولوجيا لدعم سيارات Stellantis الكهربائية المتطورة التي تعمل بالبطاريات وتحديد الفرص لزيادة تعزيز سلسلة قيمة البطارية.

قال Carlos Tavares الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis: "إن مذكرة التفاهم هذه مع CATL بشأن كيمياء بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) هي عنصر آخر في استراتيجيتنا طويلة الأجل لحماية حرية التنقل للطبقة المتوسطة الأوروبية. إن شركة CATL هي الشركة الرائدة في هذا القطاع، وبالتعاون مع علاماتنا التجارية الشهيرة للسيارات، سنقدم لعملائنا تقنية بطاريات مبتكرة يمكن الوصول إليها كما ستساعدنا في تحقيق طموحنا في الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2038".

"يسعدنا جدًا رفع مستوى تعاوننا مع Stellantis إلى مستوى جديد. وبفضل خبرة Stellantis العريقة في تصنيع السيارات وتكنولوجيا البطاريات المتقدمة من CATL، نعتقد أن الشراكة ستكون خطوة حاسمة في رحلة كلا الطرفين نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني" هذا ما قاله Robin Zeng رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة CATL. "سنظل ملتزمين بتقديم حلول أكثر تنافسية واستدامة لشركائنا لتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة".

تتميز تقنية بطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بعمر خدمة طويل واستقرار حراري عالي، ويُمكنها أن تمكّن Stellantis من تقديم سيارات كهربائية عالية الجودة ومتينة وبأسعار معقولة في سيارات الركاب وسيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي في فئتي B و C.

كجزء من خطة Dare Forward الاستراتيجية لعام 2030 ، أعلنت Stellantis عن خطط للوصول إلى مزيج مبيعات بطاريات سيارات الركاب الكهربائية (BEV) بنسبة 100% في أوروبا ومزيج مبيعات BEV لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بنسبة 50% في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. Stellantis في طريقها لتصبح شركة خالية من الكربون بحلول عام 2038. تقوم Stellantis بتجميع قائمة من الشراكات لضمان إمدادات مستقرة ومنخفضة الكربون من المواد الرئيسية لمستقبلها الكهربائي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع https://www.catl.com/en/

X: https://twitter.com/catl_official

Meta: https://www.facebook.com/CATLOfficial/

YouTube: https://www.youtube.com/c/CATLOfficial