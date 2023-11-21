CATL и Stellantis подписывают меморандум о поставке на европейский рынок аккумуляторов LFP

News provided by

Contemporary Amperex Technology Co., Limited

21 Nov, 2023, 18:46 ET

CATL и Stellantis подписывают стратегический меморандум о намерениях о местных поставках на европейский рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP)  

  • Меморандум о намерениях очерчивает контуры совместной разработки дорожной карты для этой новейшей технологии и будущие возможности цепочки создания ценности аккумуляторов
  • CATL и Stellantis рассматривают возможность создания совместного предприятия с равной долей инвестиций
  • Stellantis планирует использовать литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы для производства своих электромобилей в Европе. Это отлично коррелирует с амбициозными целями компании по электрификации, изложенными в стратегии Dare Forward 2030

Ниндэ, Китай, 22 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- CATL и Stellantis N.V. объявили сегодня о подписании предварительного меморандума о намерениях (MoU) о местных поставках аккумуляторов и модулей LFP для производства электромобилей Stellantis в Европе. Для дополнительной поддержки агрессивной стратегии электрификации Stellantis обе компании рассматривают возможность создания совместного предприятия с равноценными инвестициями.

Continue Reading
CATLandStellantis
CATLandStellantis

Меморандум о намерениях очерчивает контуры долгосрочного сотрудничества CATL и Stellantis по двум стратегическим фронтам: разработка дорожной карты по внедрению данной смелой технологии в поддержку современнейших электрических транспортных средств Stellantis, работающих от аккумуляторов, а также определение возможностей еще большего усиления цепочки создания ценности аккумуляторов.

«Данный меморандум о намерениях, подписанный с компанией CATL о поставках аккумуляторов LFP является еще одной составляющей нашей долгосрочной стратегии по защите свободы передвижения представителей европейского среднего класса», – сказал главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares). «CATL – отраслевой лидер в данном сегменте, и вместе с нашими легендарными автомобильными брендами мы предоставим нашим клиентам инновационную и доступную технологию производства аккумуляторов, которая к тому же поможет нам в достижении нашей амбициозной цели по углеродной нейтральности к 2038 г.»

«Мы очень рады, что сможем перейти на новый уровень нашего сотрудничества со Stellantis. С учетом проверенного временем профессионального опыта производства автомобилей, которым обладает Stellantis, а также передовой технологии производства аккумуляторов компании CATL, мы полагаем, что наше партнерство станет решающим шагом на пути обеих компаний к целям по углеродной нейтральности», – добавил Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель правления и генеральный менеджер CATL. «Мы по-прежнему намерены поставлять на рынок более конкурентные решения, соответствующие целям устойчивого развития, чтобы способствовать глобальному энергетическому переходу наших партнеров.

Обладая долгим сроком службы и высокой термической стабильностью, технология LFP может позволить Stellantis предлагать высококачественные, долговечные и доступные электрические автомобили в сегменте пассажирского транспорта, кроссоверов и «паркетных» внедорожников в категориях B и C.

В рамках своей стратегии Dare Forward 2030 Stellantis анонсировала планы по достижению к 2030 г. 100 % ассортимента электромобилей на аккумуляторах (BEV) в сегменте пассажирских автомобилей в Европе и 50 % ассортимента BEV в сегментах пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в США. Stellantis уже идет по пути достижения углеродной нейтральности к 2038 г. Stellantis собирает группу партнеров для обеспечения стабильных поставок основных материалов с низким углеродным следом для своего электрифицированного будущего.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: https://www.catl.com/en/

X: https://twitter.com/catl_official

Meta: https://www.facebook.com/CATLOfficial/

YouTube: https://www.youtube.com/c/CATLOfficial

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2282442/CATLandStellantis.jpg

Also from this source

Firmy CATL i Stellantis podpisują strategiczne porozumienie w sprawie lokalnych dostaw akumulatorów LFP na rynek europejski

Firmy CATL i Stellantis podpisują strategiczne porozumienie w sprawie lokalnych dostaw akumulatorów LFP na rynek europejski

Firmy CATL I Stellantis N.V. ogłosiły dziś podpisanie niewiążącego porozumienia w sprawie lokalnych dostaw ogniw i modułów akumulatorowych LFP na...
CATL a Stellantis podpisujú strategické memorandum o porozumení pre lokálne dodávky LFP batérií pre európsky trh

CATL a Stellantis podpisujú strategické memorandum o porozumení pre lokálne dodávky LFP batérií pre európsky trh

Spoločnosti CATL and Stellantis N.V. dnes oznámili podpísanie nezáväzného memoranda o porozumení (MoP) týkajúceho sa lokálnych dodávok batériových...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Electrical Utilities

Image1

Utilities

Image1

Railroads and Intermodal Transportation

Image1

Green Technology

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.