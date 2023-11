Stellantis e CATL assinam memorando de entendimento estratégico para fornecimento de baterias LFP para o mercado europeu

O memorando de entendimento também descreve o desenvolvimento conjunto de um roteiro tecnológico e futuras oportunidades na cadeia de valor das baterias

Stellantis e CATL estão considerando a possibilidade de um investimento conjunto na forma de joint venture com contribuições equivalentes

Stellantis pretende aproveitar as baterias LFP (lítio-ferro-fosfato) para alimentar a sua produção europeia de veículos elétricos, apoiando as suas agressivas metas de eletrificação do Dare Forward 2030

AMSTERDÃ, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Stellantis N.V. e CATL anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) não vinculativo para o fornecimento local de células e módulos de bateria LFP para alimentar a produção de veículos elétricos da Stellantis na Europa. Para apoiar ainda mais a estratégia agressiva de eletrificação da Stellantis, as duas empresas também estão considerando formar uma joint venture com contribuições equivalentes.

O Memorando de Entendimento descreve uma colaboração de longo prazo entre a CATL e a Stellantis em duas frentes estratégicas: construir uma forte rota tecnológica para suportar os veículos elétricos a bateria de última geração da Stellantis e identificar oportunidades para fortalecer ainda mais a cadeia de valor das baterias.

"Este MoU com a CATL sobre a química das baterias LFP é outro ingrediente na nossa estratégia de longo prazo para proteger a liberdade de mobilidade da classe média europeia", disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. "A CATL é líder da indústria neste setor e, juntamente com nossas marcas icônicas de veículos, traremos tecnologia de bateria inovadora e acessível para nossos clientes, nos ajudando a alcançar a ambição de se tornar carbono neutro até 2038."

"Nós estamos muito gratos por elevar nossa cooperação com a Stellantis para um novo nível. Com o conhecimento do experiente time da Stellantis em manufatura e a tecnologia avançada de baterias da CATL, nós acreditamos que a parceria será um passo decisivo para ambas as partes na jornada rumo a neutralização das emissões de carbono," afirmou Robin Zeng, Chairman e General Manager da CATL. "Nós permaneceremos dedicados a entregar soluções mais competitivas e sustentáveis para nossos parceiros para promover uma transição energética global."

Apresentando uma longa vida útil e alta estabilidade térmica, a tecnologia LFP pode permitir que a Stellantis ofereça veículos elétricos de passageiros de alta qualidade, duráveis e acessíveis para automóveis de passeio, crossovers e SUVs nos segmentos B e C.

Como parte do plano estratégico Dare Forward 2030, a Stellantis anunciou planos de atingir 100% do mix de vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) para carros de passeio na Europa e 50% do mix de vendas de carros de passeio e caminhões leves nos Estados Unidos até 2030. A Stellantis está no caminho certo para se tornar uma empresa com emissão zero de carbono até 2038. A Stellantis está reunindo uma lista de parcerias para garantir um fornecimento estável de materiais de baixo carbono importantes para seu futuro eletrificado.

