CCTV+ : L'assemblée générale 2025 de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique dans le domaine agricole (CAASTIA-GA 2025) s'est tenue avec succès à Addis-Abeba

PÉKIN, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Assemblée générale 2025 de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique dans le domaine agricole (CAASTIA-GA 2025) s'est récemment tenue avec succès à Addis-Abeba, en Éthiopie, où se trouve le siège de l'Union africaine, marquant une nouvelle étape de la coopération systématique entre la Chine et l'Afrique en sciences et technologies agricoles, axée sur les plates-formes et les résultats.

image_5016366_30023438 1

Organisée conjointement par l'Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), l'Académie africaine des sciences (AAS) et la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union africaine, cette conférence de trois jours a pour thème « Effort conjoint par le biais de la CAASTIA en faveur du développement agricole moderne Chine-Afrique ». Plus de 200 délégués d'établissements de recherche et d'enseignement agricoles, d'entreprises et d'organisations internationales de Chine et d'Afrique se sont réunis pour discuter des voies de coopération et tracer une feuille de route commune.

Wu Ting, correspondant du China Media Group (CMG) : Dans son discours d'ouverture du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre 2024, le président Xi Jinping a explicitement appelé à « la création de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique dans le domaine agricole ». Cette conférence est une étape concrète vers la réalisation de cet engagement. La réunion a adopté la charte de la CAASTIA et publié la déclaration d'Addis-Abeba et le plan d'action triennal du CAASTIA, jetant ainsi des bases solides pour partager les ressources scientifiques et technologiques, éliminer les principaux goulets d'étranglement technologiques dans le domaine de l'agriculture et cultiver les talents scientifiques locaux en Chine et en Afrique.

Abebe Haile-Gabriel, directeur général adjoint de la FAO : la CAASTIA s'engage à promouvoir l'innovation dans les sciences et technologies agricoles. Aujourd'hui (27 octobre), plusieurs institutions chinoises et africaines ont signé des protocoles d'accord pour des projets mis en œuvre conjointement, des actions pragmatiques qui font avancer cet objectif et revêtent une importance historique.

Lise Korsten, présidente de l'Académie africaine des sciences (AAS) : Cette plateforme servira de porte-drapeau pour le renforcement de la coopération Sud-Sud. J'espère qu'elle constituera un tournant dans la réalisation de la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent africain et qu'elle nous permettra de tirer largement parti de l'expérience de la Chine en matière de technologie et d'innovation.

