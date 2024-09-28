CGTN: ما الذي تفعله الصين للحفاظ على ثقافتها ونقلها ومشاركتها؟

بكين، 28 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- لا يزال فان زايشوان، وهو خبير في ترميم اللوحات الجدارية، يتذكر بوضوح اللحظة التي وصل فيها لأول مرة إلى كهوف موغاو في مدينة دون هوانغ في ليلة 31 مارس/آذار 1981.

"لم أستطع سوى سماع صوت أجراس الرياح من المبنى المكون من تسعة طوابق، والذي كان غامضًا للغاية، وكنت متحمسًا جدًا لدرجة أنني لم أنم طوال الليل".

تعتبر كهوف موغاو أكبر موقع لفن الكهوف البوذية وأفضلها حفظاً، حيث تضم 735 كهفاً تمتد على طول 1700 متر على واجهة جرف، وتحتوي على أكثر من 45000 متر مربع من الجداريات وأكثر من 2000 منحوتة متعددة الألوان.

يعمل فان، وهو الآن في الستينيات من عمره، على ترميم الجداريات في كهوف موغاو منذ أكثر من 40 عامًا. وقال لـ CGTN: "حتى الآن، قمت بترميم مساحة من المحتمل أن تكون بحجم كهف كبير من كهوف موغاو".

يعرف فان أفضل من أي شخص أن ترميم الأعمال الفنية القديمة يتطلب عملًا متواصلا ودقيقًا من جيل إلى جيل. وقد طور مهاراته بمساعدة المرممين الأكبر سناً، مثل لي يونهي، وهو في العقد العاشر من عمره.

كان لي أول مرمم للتراث الثقافي بدوام كامل في أكاديمية دونهوانغ. لقد كرس نفسه للقضية منذ عام 1956.

الآن ، أصبح فان هو المرشد الذي ينقل معرفته وخبرته إلى الطلاب. ويأمل أن يواصل جيل الشباب بدوره "روح موغاو".

ولد داي تشوان، أحد طلاب فان، في تسعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد أمضى بالفعل أكثر من عقد من الزمان في العمل على حماية الجداريات في كهوف موغاو. وقال داي بعزم وتصميم: "أنا أيضًا على استعداد لجعل توريث ثقافة دونهوانغ مسعاي مدى الحياة".

جعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من كهوف موغاو المحطة الأولى في جولته التفقدية إلى مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين في غشت/آب 2019.

وأشاد بثقافة دونهوانغ باعتبارها "لؤلؤة لامعة في نهر الحضارة العالمية الطويل، ومادة تاريخية ثمينة لدراسة السياسة والاقتصاد والجيش والثقافة والفن لمختلف المجموعات العرقية في الصين القديمة."

بحلول نهاية عام 2022، كانت الأكاديمية قد جمعت مجموعة بيانات رقمية عن 278 كهفًا ومعالجة الصور لـ 164 كهفًا منها، وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد لـ 145 منحوتة مرسومة وسبعة أنقاض مع تقديم برنامج جولات بانورامية لـ 162 كهفًا.

"الحفاظ على الجذور"

يقول المثل الصيني القديم، "كل الأشياء في العالم لها قوانينها الخاصة بالبقاء والتطور، لكنها تعرف كيف تحافظ على هويتها".

وقد أكد الرئيس شي على هذا الشعور، وكثيراً ما شدد على أهمية حماية التراث الثقافي. فهو يعتقد أن طول عمر الحضارة الصينية يرجع إلى هذا الفهم الأساسي لجذورها. "بسبب هذا الشعور بالجذور، نمت الحضارة الصينية وازدهرت حتى يومنا هذا".

على مدى العقد الماضي، عززت الصين أنظمتها وسياساتها لحماية التراث الثقافي.

بحلول نهاية عام 2021، كان هناك 108 مليون مجموعة من الآثار الثقافية المنقولة المملوكة للدولة وحوالي 767000 من الآثار الثقافية غير المنقولة في الصين.

حتى الآن، تمتلك الصين 59 موقعًا مدرجًا في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم. كما أن لديها 43 عنصرًا في قائمة اليونسكو التراث الثقافي غير المادي، مما يجعلها البلد الذي لديه أكبر عدد من العناصر في القائمة في العالم.

تم تأسيس التحالف من أجل التراث الثقافي في آسيا (ACHA) في عام 2023 بمبادرة من الصين وانضمت إليه أكثر من 20 دولة آسيوية، حيث تم تسليط الضوء على تعزيز التعاون الآسيوي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الآسيوي وتوريث الحضارات الآسيوية وتطويرها بأشكال مختلفة.

وشاركت الصين في 33 مشروعًا أثريًا مشتركًا في 19 بلدًا آسيويًا في إطار التحالف من أجل التراث الثقافي في آسيا (ACHA)، وشاركت في مشاريع الحفاظ على 11 معلمًا تاريخيًا في ستة بلدان آسيوية.

إن إنشاء التحالف من أجل التراث الثقافي في آسيا (ACHA) هو جزء رئيسي من مبادرة الحضارة العالمية التي اقترحها الرئيس شي، والتي دعت إلى احترام تنوع الحضارات، والدعوة إلى القيم المشتركة للبشرية، وتقدير ميراث الحضارات وابتكاراتها، وتعزيز التبادلات والتعاون الدولي بين الشعوب.

على مر السنين، ظلت الصين ملتزمة بالتعايش المتناغم بين مختلف الحضارات في العالم واتخذت إجراءات ملموسة من أجل تحقيقه. وقعت البلاد اتفاقيات تعاون مع 157 دولة في مجالات الثقافة والتراث الثقافي والسياحة.