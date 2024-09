CGTN : Que fait la Chine pour préserver, transmettre et partager sa culture ?

PÉKIN, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Fan Zaixuan, expert en restauration de peintures murales, se souvient encore très bien du moment où il est arrivé pour la première fois aux grottes de Mogao, dans la ville de Dunhuang, le soir du 31 mars 1981.

" Je n'entendais que le son des carillons à vent de l'immeuble de neuf étages, qui était très mystérieux, et j'étais tellement enthousiaste que je n'ai pas dormi de toute la nuit. "

Les grottes de Mogao sont le site d'art rupestre bouddhiste le plus grand et le mieux préservé au monde. Elles comptent 735 grottes s'étendant sur une falaise de 1 700 mètres de long, contenant plus de 45 000 mètres carrés de peintures murales et plus de 2 000 sculptures polychromes.

Fan, âgé d'une soixantaine d'années, travaille depuis plus de 40 ans à la restauration des peintures murales des grottes de Mogao. " Jusqu'à présent, j'ai restauré une zone qui a probablement la taille d'une grande grotte dans les grottes de Mogao ", a-t-il déclaré à CGTN.

Fan sait mieux que quiconque que la restauration d'œuvres d'art anciennes exige un travail continu et méticuleux génération après génération. Il a développé ses compétences avec l'aide de conservateurs plus âgés, comme Li Yunhe, qui a aujourd'hui plus de 90 ans.

Li a été le premier restaurateur à temps plein du patrimoine culturel de l'Académie de Dunhuang. Il se dévoue à cette cause depuis 1956.

Aujourd'hui, Fan est le mentor qui transmet ses connaissances et son expérience aux étudiants. Il espère que la jeune génération perpétuera à son tour " l'esprit de Mogao ".

Dai Chuan, l'un des élèves de Fan, est né dans les années 1990. Il a pourtant déjà consacré plus de dix ans de sa vie à la protection des peintures murales des grottes de Mogao. " Je suis moi aussi prêt à faire de l'héritage de la culture de Dunhuang l'objectif de ma vie ", a déclaré M. Dai avec détermination.

Le président chinois Xi Jinping a fait des grottes de Mogao la première étape de sa tournée d'inspection dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, en août 2019.

Il a salué la culture de Dunhuang, " perle brillante dans le long fleuve de la civilisation mondiale, et contenu historique précieux pour l'étude de la politique, de l'économie, de l'armée, de la culture et de l'art des différents groupes ethniques de la Chine ancienne ".

À la fin de l'année 2022, l'académie avait rassemblé des données numériques sur 278 grottes, traité les images de 164 d'entre elles et reconstruit en 3D 145 sculptures peintes et sept ruines, tout en proposant un programme de visites panoramiques pour 162 grottes.

" Préserver les racines "

Selon un vieux proverbe chinois, " Toutes les choses dans le monde ont leurs lois pour survivre et se développer, mais elles savent comment préserver leurs racines ".

Le président Xi s'est fait l'écho de ce sentiment, soulignant souvent l'importance de la protection du patrimoine culturel. Il estime que la longévité de la civilisation chinoise est due à cette compréhension fondamentale de ses racines. " C'est grâce à ce sens des racines que la civilisation chinoise s'est développée et a prospéré jusqu'à aujourd'hui. "

Ces dix dernières années, la Chine a renforcé ses systèmes et ses politiques de protection du patrimoine culturel.

À la fin de 2021, la Chine comptait 108 millions de reliques culturelles mobilières appartenant à l'État et environ 767 000 reliques immobilières.

À ce jour, la Chine compte 59 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui la place au deuxième rang mondial. Elle compte également 43 éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ce qui en fait le pays affichant le plus d'éléments inscrits sur cette liste au monde.

À l'initiative de la Chine, qui a ensuite été rejointe par plus de 20 pays asiatiques, l'Alliance pour le patrimoine culturel en Asie (ACHA) a été créée en 2023, mettant l'accent sur la promotion de la coopération en matière de conservation du patrimoine culturel asiatique et sur l'héritage et le développement des civilisations asiatiques sous diverses formes.

Dans le cadre de l'ACHA, la Chine a participé à 33 projets archéologiques conjoints dans 19 pays asiatiques et à des projets de conservation de 11 monuments historiques dans six pays asiatiques.

La création de l'ACHA est un élément majeur de l'initiative pour une civilisation mondiale proposée par le président Xi, qui appelle au respect de la diversité des civilisations, à la défense des valeurs communes de l'humanité, à la valorisation de l'héritage et de l'innovation des civilisations, et au renforcement des échanges et de la coopération internationale entre les peuples.

Au fil des ans, la Chine a maintenu son engagement et pris des mesures concrètes en faveur de la coexistence harmonieuse des différentes civilisations dans le monde. Le pays a signé des accords de coopération avec 157 pays dans les domaines de la culture, du patrimoine culturel et du tourisme.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-23/What-is-China-doing-to-preserve-pass-on-and-share-its-culture--1x87ZjqBig0/p.html