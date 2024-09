CGTN: Jakie działania podejmują Chiny, aby zachować, przekazywać i dzielić się swoją kulturą?

PEKIN, 27 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Fan Zaixuan, ekspert w dziedzinie renowacji malowideł ściennych, wciąż doskonale pamięta moment, w którym po raz pierwszy przybył do Grot Mogao w mieście Dunhuang. Było to w nocy 31 marca 1981 roku.

„Słyszałem tylko dźwięk dzwonków wietrznych z dziewięciopiętrowego budynku, który był bardzo tajemniczy. Byłem tak podekscytowany, że nie mogłem usnąć przez całą noc".

Groty Mogao to największe i najlepiej zachowane buddyjskie miejsce sztuki jaskiniowej na świecie, z 735 jaskiniami rozciągającymi się na klifie o długości 1700 metrów, zawierającymi ponad 45 tysięcy metrów kwadratowych malowideł ściennych i ponad 2 tysiące polichromowanych rzeźb.

Sześćdziesięcioletni obecnie Fan pracuje nad odrestaurowaniem malowideł ściennych w Grotach Mogao od ponad 40 lat. „Do tej pory odrestaurowałem obszar, który prawdopodobnie jest wielkości dużej jaskini w Grotach Mogao" - powiedział w wywiadzie dla CGTN.

Fan wie lepiej niż ktokolwiek inny, że restaurowanie starożytnych dzieł sztuki wymaga ciągłej i skrupulatnej pracy, wykonywanej z pokolenia na pokolenie. Sam rozwijał swoje umiejętności przy wsparciu starszych konserwatorów, takich jak Li Yunhe, który ma blisko sto lat.

Li był pierwszym pełnoetatowym konserwatorem dziedzictwa kulturowego w Akademii Dunhuang. Poświęcał się tej dziedzinie od 1956 roku.

Obecnie Fan jest mentorem, który przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie studentom. Ma nadzieję, że młodsze pokolenie będzie podtrzymywać „ducha Mogao".

Dai Chuan, jeden z uczniów Fana, urodził się w latach 90. Od ponad dekady zajmuje się ochroną malowideł ściennych w Grotach Mogao. „Jestem również gotów uczynić dziedzictwo kultury Dunhuang moim życiowym przedsięwzięciem" - powiedział z pełnym przekonaniem Dai.

Prezydent Chin Xi Jinping uczynił Groty Mogao pierwszym przystankiem podczas swojej podróży inspekcyjnej do prowincji Gansu w północno-zachodniej części Chin w sierpniu 2019 roku.

Uznał on kulturę Dunhuang za „jasną perłę w długiej rzece światowej cywilizacji i cenny materiał historyczny do badań nad polityką, gospodarką, wojskiem, kulturą i sztuką różnych grup etnicznych w starożytnych Chinach".

Do końca 2022 r. Akademia opracowała cyfrową kolekcję danych dotyczących 278 jaskiń z uwzględnieniem przetworzenia obrazów dla 164 z nich oraz rekonstrukcji 3D 145 rzeźb i siedmiu ruin, jednocześnie dostarczając panoramiczny program wycieczek dla 162 jaskiń.

„Pielęgnowanie korzeni"

Stare chińskie przysłowie mówi: „Wszystkie rzeczy na świecie mają prawa przetrwania i rozwoju, ale wiedzą, jak pielęgnować swoje korzenie".

Prezydent Xi przywołuje te słowa, często podkreślając znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego. Uważa on, że długowieczność chińskiej cywilizacji wynika z fundamentalnego zrozumienia jej korzeni. „Dzięki świadomości znaczenia korzeni, chińska cywilizacja rozwija się i kwitnie po dziś dzień".

Przez ostatnią dekadę Chiny ulepszały swoje systemy i politykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Do końca 2021 r. w Chinach znajdowało się 108 milionów ruchomych zabytków kultury będących własnością państwa i około 767 tysięcy zabytków nieruchomych.

Do tej pory Chiny mają 59 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zajmując pod tym względem drugie miejsce na świecie. Mają również 43 pozycje na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, co czyni je krajem z największą liczbą wpisów na świecie.

Sojusz na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Azji (ang. Alliance for Cultural Heritage in Asia - ACHA) zainicjowany przez Chiny, do którego dołączyło ponad 20 krajów azjatyckich, został ustanowiony w 2023 r., kładąc nacisk na promowanie współpracy w zakresie ochrony azjatyckiego dziedzictwa kulturowego oraz dziedziczenie i rozwój cywilizacji azjatyckich w różnych formach.

W ramach ACHA Chiny były dotąd zaangażowane w 33 wspólne projekty archeologiczne w 19 krajach azjatyckich i uczestniczyły w projektach konserwacji 11 zabytków w sześciu krajach kontynentu.

Ustanowienie ACHA było istotnym elementem Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej, której pomysłodawcą był prezydent Xi. Wzywa ona do poszanowania różnorodności cywilizacji, promowania wspólnych wartości ludzkości, doceniania dziedzictwa i innowacji cywilizacyjnych oraz wzmacniania międzynarodowej wymiany i współpracy międzyludzkiej.

Przez lata Chiny angażowały się i podejmowały konkretne działania na rzecz harmonijnego współistnienia różnych cywilizacji na świecie. Kraj ten podpisał umowy o współpracy ze 157 krajami w dziedzinie kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki.

