CGTN: O que a China está fazendo para preservar, transmitir e compartilhar sua cultura?

PEQUIM, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Fan Zaixuan, especialista em restauração de murais, ainda se lembra claramente do momento em que chegou pela primeira vez às Grutas de Mogao, na cidade de Dunhuang, na noite de 31 de março de 1981.

"Eu só conseguia ouvir o som dos sinos de vento do edifício de nove andares, que era muito misterioso, e fiquei tão empolgado que não dormi a noite toda."

As Grutas de Mogao são o maior e mais bem preservado local de arte rupestre budista do mundo, com 735 cavernas abrangendo um penhasco de 1.700 metros de comprimento, contendo mais de 45.000 metros quadrados de murais e mais de 2.000 esculturas policromadas.

Fan, que agora está na casa dos 60 anos, trabalha na restauração dos murais nas Grutas de Mogao há mais de 40 anos. "Até agora, restaurei uma área que provavelmente equivale ao tamanho de uma grande caverna nas Grutas de Mogao", disse ele à CGTN.

Fan sabe melhor do que ninguém que restaurar obras de arte antigas requer trabalho contínuo e meticuloso de geração em geração. Ele desenvolveu suas habilidades com a ajuda de restauradores mais velhos, como Li Yunhe, que está em sua décima década.

Li foi o primeiro restaurador de patrimônio cultural em tempo integral da Academia de Dunhuang. Ele se dedica a essa causa desde 1956.

Agora, Fan é o mentor, transmitindo seu conhecimento e experiência aos alunos. Ele espera que a geração mais jovem, por sua vez, continue o "espírito Mogao".

Dai Chuan, um dos alunos de Fan, nasceu na década de 1990. No entanto, ele já passou mais de uma década trabalhando para proteger os murais das Grutas de Mogao. "Também estou disposto a fazer da herança da cultura de Dunhuang meu esforço de vida", disse Dai com determinação.

O presidente chinês Xi Jinping fez das Grutas de Mogao a primeira parada em sua visita de inspeção à província de Gansu, no noroeste da China, em agosto de 2019.

Ele saudou a cultura Dunhuang como "uma pérola brilhante no longo rio da civilização mundial e um precioso material histórico para o estudo da política, economia, militar, cultura e arte de vários grupos étnicos na China antiga."

Até o final de 2022, a academia havia compilado uma coleção de dados digitais de 278 cavernas, processamento de imagens para 164 delas, e a reconstrução em 3D de 145 esculturas pintadas e sete ruínas, enquanto oferecia um programa de passeio panorâmico para 162 cavernas.

'Preservando as raízes'

Um antigo provérbio chinês diz: "Todas as coisas no mundo têm suas leis de sobrevivência e desenvolvimento, mas sabem como preservar suas raízes."

O presidente Xi ecoou esse sentimento, frequentemente enfatizando a importância de proteger o patrimônio cultural. Ele acredita que a longevidade da civilização chinesa se deve a esse entendimento fundamental de suas raízes. "Por causa desse senso de raízes, a civilização chinesa cresceu e floresceu até hoje."

Ao longo da última década, a China aprimorou seus sistemas e políticas de proteção ao patrimônio cultural.

Até o final de 2021, havia 108 milhões de conjuntos de relíquias culturais móveis de propriedade estatal e cerca de 767.000 imóveis na China.

Até o momento, a China tem 59 locais inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, ocupando a segunda posição globalmente. Também possui 43 itens na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, tornando-se o país com mais listagens no mundo.

Iniciada pela China e com a adesão de mais de 20 países asiáticos, a Aliança para o Patrimônio Cultural na Ásia (ACHA) foi estabelecida em 2023, destacando a promoção da cooperação na conservação do patrimônio cultural asiático e a herança e desenvolvimento das civilizações asiáticas em várias formas.

No âmbito da ACHA, a China participou de 33 projetos arqueológicos conjuntos em 19 países asiáticos e participou de projetos de conservação em 11 monumentos históricos em seis países asiáticos.

O estabelecimento da ACHA é uma parte importante da Iniciativa de Civilização Global proposta pelo presidente Xi, que convocou o respeito à diversidade das civilizações, a defesa dos valores comuns da humanidade, a valorização da herança e inovação das civilizações, e o fortalecimento das trocas e cooperação internacionais entre os povos.

Ao longo dos anos, a China tem se mantido comprometida e realizado ações concretas em direção à coexistência harmoniosa de várias civilizações no mundo. O país assinou acordos de cooperação com 157 países nas áreas de cultura, patrimônio cultural e turismo.

