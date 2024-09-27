CGTN: Что делает Китай для сохранения, передачи в будущее и распространения своей культуры?

ПЕКИН, 28 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Фан Цзайсюань (Fan Zaixuan), специалист по реставрации фресок, все еще живо помнит момент своего первого прибытия в грот Могао в городе Дуньхуан в ночь на 31 марта 1981 года.

«Я слышал только музыку ветра от девятиэтажного сооружения, которая звучала очень загадочно, и я был так взволнован, что не спал всю ночь».

Гроты Могао — это крупнейший в мире и лучше всего сохранившийся буддийский пещерный объект наскальной живописи, насчитывающий 735 пещер, расположенных на склоне скалы протяженностью 1700 метров, которые содержат более 45 000 квадратных метров фресок и более 2000 полихромных скульптур.

Г-н Фан, которому сейчас за 60, работает над восстановлением фресок в гротах Могао уже более 40 лет. «На данный момент я восстановил площадь, которая, вероятно, размером с большую пещеру в гротах Могао», — сказал он CGTN.

Г-н Фан лучше, чем кто-либо, знает, что восстановление древних произведений искусства требует непрерывной и кропотливой работы из поколения в поколение. Он развивал свои навыки с помощью старших хранителей, таких как Ли Юньхэ (Li Yunhe), которому уже больше 90 лет.

Г-н Ли был первым штатным реставратором культурного наследия в Дуньхуанской академии. Он посвятил себя этому делу с 1956 года.

Теперь г-н Фан сам стал наставником, передающим свои знания и опыт студентам. Он надеется, что молодое поколение, в свою очередь, продолжит сохранять «дух Могао».

Дай Чуан (Dai Chuan), один из учеников г-на Фана, родился в 1990-х. Тем не менее, он уже более десяти лет работает в области защиты фресок в гротах Могао. «Я также готов сделать наследие культуры Дуньхуана делом своей жизни», — с решимостью говорит г-н Дай.

В августе 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин сделал первую остановку в своей инспекционной поездке в провинцию Ганьсу на северо-западе Китая.

Он приветствовал культуру Дуньхуана как «яркую жемчужину в длинной реке мировой цивилизации и драгоценный исторический материал для изучения политики, экономики, военного мастерства, культуры и искусства различных этнических групп в древнем Китае».

К концу 2022 года академия собрала цифровую коллекцию данных по 278 пещерам, обработала изображения по 164 из них и провела 3D-реконструкцию 145 расписных скульптур и семи руин, представив панорамную экскурсионную программу по 162 пещерам.

«Сохранение корней»

Старая китайская пословица гласит: «Все вещи в мире имеют свои законы выживания и развития, но они знают, как сохранять свои корни».

Председатель Си повторил эту мысль, часто подчеркивая важность защиты культурного наследия. Он считает, что долговечность китайской цивилизации обусловлена этим фундаментальным пониманием своих корней. «Благодаря этому ощущению корней китайская цивилизация растет и процветает по сегодняшний день».

За последнее десятилетие Китай усовершенствовал свои системы и политики защиты культурного наследия.

По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось 108 миллионов находящихся в собственности государства наборов движимых культурных реликвий и около 767 000 недвижимых.

На сегодняшний день в Китае есть 59 объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и страна занимает второе место в мире. В Китае также есть 43 объекта, включенных в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что делает его страной с наибольшим количеством включенных в списки объектов в мире.

Альянс за культурное наследие в Азии (ACHA), основанный по инициативе Китая, к которому присоединились более 20 азиатских стран, был создан в 2023 году, чтобы привлечь внимание к содействию сотрудничеству в области сохранения азиатского культурного наследия, а также к наследованию и развитию цивилизаций Азии в различных формах.

В рамках альянса ACHA Китай принял участие в 33 совместных археологических проектах в 19 странах Азии и в проектах по сохранению 11 исторических памятников в шести странах Азии.

Создание альянса ACHA является важным элементом Глобальной цивилизационной инициативы, предложенной председателем Си Цзиньпином, которая призывает уважать разнообразие цивилизаций, отстаивать общие ценности человечества, ценить наследие и инновации цивилизаций, а также укреплять международные обмены и сотрудничество между людьми.

На протяжении многих лет Китай сохраняет приверженность и предпринимает конкретные действия, направленные на гармоничное сосуществование разных цивилизаций в мире. Страна подписала со 157 странами соглашения о сотрудничестве в области культуры, культурного наследия и туризма.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-23/What-is-China-doing-to-preserve-pass-on-and-share-its-culture--1x87ZjqBig0/p.html