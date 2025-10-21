Comarch توسع شبكة الشركاء مع Systems Limited - الشرق الأوسط وأفريقيا (Techvista Systems) لتعزيز تقديم الخدمات عبر الشرق الأوسط

كراكوف ، بولندا ، 21 أكتوبر ، 2025 / PRNewswire / -- وقّعت "كومارك" ( Comarch) ، واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في أوروبا ، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "سيستمز ليمتد" ( Systems Limited ) - الشرق الأوسط وأفريقيا "تك فيستا سيستمز" ( Techvista Systems) . فهما تهدفان إلى تقديم وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات بشكل مشترك للشركات الكبيرة ، وخاصةً مقدمي خدمات الاتصالات.

شركة "سيستمز ليمتد" - الشرق الأوسط وأفريقيا ("تك فيستا سيستمز") هي شركة تابعة لشركة "سيستمز ليمتد"، وهي شركة دمج أنظمة عالمية رائدة مع أكثر من 48 عامًا من الخبرة في التحول الرقمي والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وهي تعمل في 16 دولة في قطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المصرفية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

تجمع الشراكة بين الخبرة المحلية لشركة "سيستمز ليمتد" - الشرق الأوسط وأفريقيا ("تك فيستا سيستمز") مع محفظة المنتجات العالمية لشركة "كومارك" وأكثر من 30 عامًا من الوجود في السوق. من خلال الاستفادة من محفظة "كومارك" الواسعة ، بما في ذلك أنظمة دعم الأعمال وأنظمة دعم العمليات، ستوفر الشركات حلول شاملة متكاملة، تغطي التسليم والدعم الكامل. كما تعتزمان متابعة مبادرات جديدة بشكل مشترك، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، باستخدام خبرة قوية في هذا المجال.

قال "سيمون أوتشيفيك" ، نائب رئيس تنمية الأعمال والاستراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا في قسم الاتصالات في "كومارك": "من خلال دمج "سيستمز ليمتد" - الشرق الأوسط وأفريقيا ("تك فيستا سيستمز") لعقود من الخبرة في التحول الرقمي والخدمات السحابية مع مجموعة منتجات أنظمة دعم الأعمال وأنظمة دعم العمليات، فنحن في وضع فريد لتقديم حلول متطورة شاملة تلبي الطلبات المعقدة للشركات ومشغلي الاتصالات ، خاصةً في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

قال السيد "آصف بير"، الرئيس التنفيذي للمجموعة و العضو المنتدب في "سيستمز ليمتد": "تعكس شراكتنا مع "كومارك" التزامًا مشتركًا بتحقيق تحول رقمي ذي مغزى عبر الصناعات". قال "رافال ماركيفيتش"، نائب رئيس الشراكة الاستراتيجية في قسم الاتصالات في "كومارك": "تمكننا الخبرة العالمية لشركة "كومارك" ، جنبًا إلى جنب مع وجودنا الإقليمي العميق وتفوقنا في التسليم ، من تمكين كل من منظمات القطاعين العام والخاص لتسريع الابتكار ، وتعزيز المرونة التشغيلية ، وتحقيق نتائج قابلة للقياس من استثمارات التحول الخاصة بهم."

"هذه الشراكة تمثل توسعًا مهمًا في نطاق "كومارك" وقدراتها ، مما يعزز بشكل كبير التزامنا بقناة شركائنا. لدينا حرية اختيار الشركاء دون قيود التكنولوجيا القديمة ، مما يسمح لنا بإنشاء نماذج شركاء جديدة تناسب احتياجات السوق الديناميكية القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم. يقدم تعاوننا كفاءات فريدة من نوعها لمشاريع التحول الخاصة بعملائنا" .

مزيد من التفاصيل حول التعاون: https://www.comarch.com/telecommunications .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2798011/Comarch_Logo.jpg