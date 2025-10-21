- Comarch amplía su red de socios con Systems Limited - Oriente Medio y África (Techvista Systems) para fortalecer la prestación de servicios en Oriente Medio

KRACOVIA, Polonia, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Comarch, una de las mayores empresas de TI de Europa, ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Systems Limited - Oriente Medio y África (Techvista Systems). Su objetivo es ofrecer e implementar conjuntamente soluciones de TI para grandes empresas, especialmente proveedores de servicios de comunicación (CSP).

Systems Limited - Oriente Medio y África (Techvista Systems) es una filial de Systems Limited, empresa líder mundial en SI con más de 48 años de experiencia en transformación digital y soluciones basadas en IA. Opera en 16 países en sectores como telecomunicaciones, banca, sanidad y comercio minorista.

La alianza combina la experiencia local de Systems Limited - Oriente Medio y África (Techvista Systems) con la cartera global de productos de Comarch y sus más de 30 años de presencia en el mercado. Aprovechando la amplia cartera de Comarch, que incluye sistemas BSS y OSS, ambas empresas ofrecerán soluciones integrales que abarcan la entrega y el soporte completo. También planean impulsar conjuntamente nuevas iniciativas, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, aprovechando su sólida experiencia en este campo.

"Al fusionar las décadas de experiencia de Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) en transformación digital y servicios en la nube con nuestra pila de productos OSS y BSS, estamos en una posición única para ofrecer soluciones sofisticadas de extremo a extremo que satisfacen las complejas demandas de las empresas y los operadores de telecomunicaciones, particularmente en todo Oriente Medio", explicó Szymon Uczciwek, vicepresidente de Crecimiento Comercial y Estrategia para MEA en la División de Telecomunicaciones de Comarch.

"Nuestra alianza con Comarch refleja un compromiso compartido para impulsar una transformación digital significativa en todos los sectores", destacó Asif Peer, consejero delegado y director general del Grupo Systems Limited. "La experiencia global de Comarch, combinada con nuestra sólida presencia regional y nuestra excelencia en la prestación de servicios, nos permite empoderar a organizaciones de los sectores público y privado para acelerar la innovación, mejorar la agilidad operativa y obtener resultados tangibles de sus inversiones en transformación".

" Esta alianza marca una importante expansión del alcance y las capacidades de Comarch, reforzando significativamente nuestro compromiso con nuestro canal de socios. Tenemos la libertad de elegir socios sin las restricciones de la tecnología heredada, lo que nos permite crear nuevos modelos de socios adaptados a las dinámicas necesidades del mercado actual, impulsado por la IA. Nuestra colaboración aporta competencias únicas a los proyectos de transformación de nuestros clientes", afirmó Rafał Markiewicz, vicepresidente de Alianzas Estratégicas de la División de Telecomunicaciones de Comarch.

Más detalles sobre la cooperación en: https://www.comarch.com/telecommunications .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798011/Comarch_Logo.jpg