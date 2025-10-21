Comarch élargit son réseau de partenaires avec Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) pour renforcer la prestation de services au Moyen-Orient

CRACOVIE, Pologne, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Comarch , l'une des plus grandes sociétés informatiques d'Europe, a signé un accord de partenariat stratégique avec Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) . Leur objectif est de proposer et de mettre en œuvre conjointement des solutions informatiques pour les grandes entreprises, en particulier les fournisseurs de services de communication.

Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) est une filiale de Systems Limited, une société mondiale de premier plan spécialisée dans l'intégration de systèmes avec plus de 48 ans d'expérience dans la transformation numérique et les solutions axées sur l'IA. Elle opère dans 16 pays dans des secteurs tels que les télécommunications, la banque, les soins de santé et le commerce de détail.

Ce partenariat associe l'expertise locale de Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) au portefeuille mondial de produits de Comarch et à ses plus de 30 années de présence sur le marché. S'appuyant sur le vaste portefeuille de Comarch, qui comprend des systèmes BSS et OSS, les deux sociétés fourniront des solutions complètes de bout en bout, couvrant la livraison et l'assistance complète. Elles prévoient également de poursuivre conjointement de nouvelles initiatives, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur une forte expertise dans ce domaine.

« En fusionnant les décennies d'expertise de Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) en matière de transformation numérique et de services cloud avec notre pile de produits OSS et BSS, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir des solutions sophistiquées et de bout en bout qui répondent aux demandes complexes des entreprises et des opérateurs de télécommunications, en particulier à travers le Moyen-Orient », a déclaré Szymon Uczciwek, vice-président en charge de la croissance et de la stratégie commerciales pour la région MEA à la division Télécommunications de Comarch.

« Notre partenariat avec Comarch reflète un engagement commun à favoriser une transformation numérique significative dans tous les secteurs », a déclaré M. Asif Peer, PDG du groupe et directeur général de Systems Limited. « L'expertise mondiale de Comarch, combinée à notre forte présence régionale et à l'excellence de nos prestations, nous permet de donner aux organisations des secteurs public et privé les moyens d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'agilité opérationnelle et d'obtenir des résultats mesurables de leurs investissements dans la transformation. »

« Ce partenariat marque une expansion importante de la portée et des capacités de Comarch, renforçant de manière significative notre engagement envers notre réseau de partenaires. Nous avons la liberté de choisir des partenaires sans contraintes liées aux technologies héritées, ce qui nous permet de créer de nouveaux modèles de partenariat adaptés aux besoins du marché dynamique d'aujourd'hui, basé sur l'intelligence artificielle. Notre collaboration apporte des compétences uniques aux projets de transformation de nos clients », a déclaré Rafał Markiewicz, vice-président des partenariats stratégiques à la division Télécommunications de Comarch.

Plus de détails sur la coopération : https://www.comarch.com/telecommunications .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798011/Comarch_Logo.jpg