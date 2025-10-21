Comarch erweitert sein Partnernetzwerk mit Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems), um die Servicebereitstellung im gesamten Nahen Osten zu stärken

KRAKAU, Polen, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Comarch , eines der größten IT-Unternehmen in Europa, hat eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam IT-Lösungen für große Unternehmen, insbesondere für Anbieter von Kommunikationsdiensten (Communication Service Providers, CSPs), anzubieten und umzusetzen.

Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) ist eine Tochtergesellschaft von Systems Limited, einem führenden globalen Systemintegrator mit mehr als 48 Jahren Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation und KI-gesteuerte Lösungen. Das Unternehmen ist in 16 Ländern in Bereichen wie Telekommunikation, Banken, Gesundheitswesen und Einzelhandel tätig.

Die Partnerschaft kombiniert das lokale Know-how von Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) mit dem globalen Produktportfolio von Comarch und seiner über 30-jährigen Marktpräsenz. Durch die Nutzung des umfangreichen Portfolios von Comarch, einschließlich BSS- und OSS-Systemen, werden die Unternehmen umfassende End-to-End-Lösungen anbieten, die auch die Bereitstellung und den vollständigen Support umfassen. Darüber hinaus planen sie, gemeinsam neue Initiativen zu verfolgen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, wobei sie sich auf ihr großes Fachwissen in diesem Bereich stützen.

„Durch die Verschmelzung der jahrzehntelangen Erfahrung von Techvista Systems Limited - Middle East & Africa (Techvista Systems) in den Bereichen digitale Transformation und Cloud-Services mit unserem OSS- und BSS-Produktpaket sind wir einzigartig positioniert, um ausgefeilte End-to-End-Lösungen zu liefern, die den komplexen Anforderungen von Unternehmen und Telekommunikationsbetreibern, insbesondere im Nahen Osten, gerecht werden", sagte Szymon Uczciwek, VP of Business Growth and Strategy for MEA in der Telecommunications Division bei Comarch.

„Unsere Partnerschaft mit Comarch spiegelt unser gemeinsames Engagement für eine sinnvolle digitale Transformation in allen Branchen wider", so Asif Peer, Group CEO & MD bei Systems Limited. „Comarchs globales Fachwissen, kombiniert mit unserer starken regionalen Präsenz und unserer hervorragenden Leistung, ermöglicht es uns, Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in die Lage zu versetzen, Innovationen zu beschleunigen, die operative Agilität zu verbessern und messbare Ergebnisse aus ihren Transformationsinvestitionen zu erzielen."

„Diese Partnerschaft stellt eine wichtige Erweiterung von Comarchs Reichweite und Fähigkeiten dar und stärkt unser Engagement für unseren Partnerkanal erheblich. Wir haben die Freiheit, Partner ohne Einschränkungen durch alte Technologien auszuwählen, und können so neue Partnermodelle schaffen, die den heutigen dynamischen, KI-gesteuerten Marktanforderungen entsprechen. Unsere Zusammenarbeit bringt einzigartige Kompetenzen in die Transformationsprojekte unserer Kunden ein", sagt Rafał Markiewicz, VP Strategic Partnership bei der Telecommunications Division von Comarch.

Weitere Einzelheiten über die Zusammenarbeit finden Sie unter: https://www.comarch.com/telecommunications .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2798011/Comarch_Logo.jpg