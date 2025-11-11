DJI Agriculture تكشف عن طرازات Agras T100 و T70P و T25P في معرض Agritechnica 2025 في هانوفر

الطائرات بدون طيار الجديدة من DJI Agriculture توفر كفاءة عالية وسلامة محسنة وقدرات أفضل لدعم الرش والنشر، والآن أيضًا الرفع

شينزين ، الصين, 11 نوفمبر ، 2025/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي جيه آي أجريكالتشر" (DJI Agriculture) أن طرازات DJI Agras T100 و DJI Agras T70P و DJI Agras T25P المنتظرة بشدة ستكون الآن متاحة للبيع في أسواق أوروبا و آسيا الوسطى وأفريقيا وغيرها من خلال تجار محليين مرخص لهم. سيتم عرض هذه الطائرات بدون طيار الزراعية الجديدة واستعراض إمكانياتها في معرض "أجريتكنيكا 2025" (Agritechnica 2025) في هانوفر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر.

DJI Agriculture Unveils Agras T100, T70P, and T25P at Agritechnica 2025 in Hannover

من خلال البناء على 13 عامًا من الأبحاث والتطوير المتفانية، يمكن للجيل القادم من خط "دي جيه آي" الشهير من الطائرات بدون طيار للرش الآن حمل حمولات أثقل ودعم سيناريوهات تطبيق متعددة مع كفاءة تشغيلية أعلى. يتميز كل منها بأنظمة السلامة الرائدة في الصناعة وميزات أكثر ذكاءً للعمليات الآلية بالكامل.

منذ دخولها السوق الأوروبية في عام 2018 ، قامت شركة "دي جيه آي أجريكالتشر" بتجهيز المزارعين المحليين بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة في 25 دولة. قال "يوان تشانغ"، رئيس المبيعات العالمية في "دي جيه آي أجريكالتشر": مع ارتفاع الطلب كل عام ، نواصل تطوير ابتكارات جديدة في الزراعة الدقيقة لتلبية الاحتياجات المتطورة للزراعة الحديثة". "نحن نثني على سلطات الطيران الإقليمية للمساعدة في تسريع اعتماد تقنيات لحماية المحاصيل أكثر ذكاءً وأكثر خضرة. على سبيل المثال ، تسمح فرنسا الآن بالطائرات بدون طيار الزراعية في مزارع الكروم والموز التي يصعب الوصول إليها. مع الجيل القادم من الطائرات بدون طيار من Agras ، نهدف إلى تطوير الابتكار في صناعة الزراعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية وتمكين المزارعين من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأكثر خضرة."

معالجة مهام أكبر مع طراز Agras T100

يمكن أن يحمل طراز Agras T100 ، المصمم للمزارعين التجاريين الذين يعملون على نطاق واسع ، حمولة قصوى تبلغ 100 لتر للرش ، أو 150 لتر للنشر ، أو 80 كغم للرفع. بالمقارنة مع سلفه، فهو أكثر كفاءة مرتين في الرش عالي الحجم وأسرع في النشر للسعة الكبيرة. مع نظام سلامة رائد في الصناعة مجهز بتقنية "الكشف عن الضوء وتحديد المدى" ( LiDAR )، ورادار للموجات المليمترية ، ونظام Penta-Vision ، فإنه يوفر تجربة تشغيلية آمنة وذكية لا مثيل لها. معدل تدفق الرش باستخدام رشاشات مزدوجة قياسية هو 30 لتر / دقيقة ، ويزيد إلى 40 لتر / دقيقة مع خيار "أربعة رشاشات" الاختياري. تم تجهيز نظام النشر بلولب تغذية جديد تمامًا وتمت مضاعفة القدرة التحميلية مع زيادة معدل التدفق الأقصى بنسبة 270٪.

العمل بكفاءة أكبر مع طراز Agras T70P

يتميز طراز Agras T70P بترقيات متعددة لزيادة الكفاءة التشغيلية. يمكن أن تحمل حمولة قصوى تبلغ 70 لتر للرش ، أو 100 لتر للنشر ، أو 65 كغم للرفع. في الوقت نفسه ، يقدم نفس معدلات التدفق وحجم القطرات مثل طراز Agras T100 ، إلى جانب نظام النشر ونظام الرفع الجديدين. تم تجهيز طراز Agras T70P بنظام السلامة ( Safety System 3.0 )، الذي يحتوي على رادار للموجات المليمترية ونظام بتقنية "الرؤية الثلاثية" للكشف عن العقبات ، واختيار مسار أكثر ذكاءً ، بالإضافة إلى معدلات لإزالة العقبات محسنة بشكل كبير.

تصميم مدمج ومرن للعمليات الفردية مع طراز Agras T25P

يحتفظ طراز Agras T25P بتصميم سلفه المدمج القابل للطي ولكنه يوفر نظام نشر عالي الدقة معتمد على لولب التغذية يبلغ وزنه 25 كيلوغرامًا 4.0، بالإضافة إلى نظام السلامة ( Safety System 3.0 ). بالنسبة للرش ، يمكنه أن يحمل 20 كغم وله معدل تدفق يبلغ 16 لتر / دقيقة. يتراوح حجم القطرات من 50 إلى 500 ميكرومتر. يتميز طراز Agras T25P ، الذي يعد مثاليًا للعمليات المنفردة ، بسهولة النقل والإعداد ، ويسمح بالعمليات الآلية بالكامل لرسم الخرائط الجوية وحماية النباتات. على سبيل المثال ، يمكن برمجته لمسح الحقول والحدائق ، وإجراء عمليات تتبع التضاريس على سفوح الجبال ، أو الرش أو النشر باستمرار على مستوى كتل متعددة.

برنامج تدريب جديد لعمليات الطائرات بدون طيار للزراعة

ستوسع شركة "دي جيه آي أجريكالتشر" برنامجها التدريبي الرسمي من خلال "أكاديمية [دي جيه آي]" ( DJI Academy ) في أوروبا ، لتزويد المشغلين الجدد بالخبرات اللازمة لعمليات الطائرات بدون طيار الفعالة التي تركز على حماية المحاصيل، والانتشار الدقيق، والسلامة. يتم تحديث المناهج الدراسية باستمرار لدمج أحدث المهارات التقنية وقدرات منتجات "دي جيه آي" ، مما يضمن أن يكون كل طيار على دراية تامة بآخر مستجدات التكنولوجيا الزراعية لدينا.

التوفُّر

تتوفر طرازات DJI Agras T100 و T70P و T25P للشراء من خلال تجار "دي جيه آي أجريكالتشر" المحليين المعتمدين .

يسرّنا استقبالكم في كابينة DJI Agriculture

تتطلع شركة "دي جيه آي أجريكالتشر" إلى أن تكون جزءًا من معرض "أجريتكنيكا 2025" وتتطلع إلى الاجتماع مع محترفي الصناعة وعرض أحدث منتجاتها وخدماتها. لترتيب مقابلة أو معرفة المزيد حول كيفية عمل "دي جيه آي أجريكالتشر" مع شركائها لإنشاء منظومة تطبيق جوي تركز على تحسين المبيدات الحشرية وتحسين المنتجات والتقدم التكنولوجي ونمو المواهب ، يُرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الكابينة: Halle 21 | 21G25

خريطة معرض Agritechnica : رابط التنزيل

تم قياس جميع البيانات باستخدام نموذج إنتاج في بيئة خاضعة للرقابة. لمزيد من المعلومات ، يُرجى الرجوع إلى موقع الويب الرسمي الخاص بنا: ag.dji.com

