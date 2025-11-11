DJI Agriculture представляет Agras T100, T70P и T25P на выставке Agritechnica 2025 в Ганновере

Новые сельскохозяйственные дроны DJI предлагают более высокую эффективность, повышенную безопасность и усовершенствованные возможности для распыления, разбрасывания  и теперь подъема

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- DJI Agriculture сегодня объявила о том, что долгожданные модели DJI Agras T100, DJI Agras T70P и DJI Agras T25P теперь будут доступны для продажи на рынках Европы, Центральной Азии, Африки и других рынках через местных авторизованных дилеров. Эти новые сельскохозяйственные дроны будут представлены на выставке Agritechnica 2025 в Ганновере с 9 по 15 ноября.

Опираясь на 13 лет специализированных исследований и разработок, следующее поколение популярной линейки дронов DJI теперь имеет бóльшую грузоподъемность и поддерживает различные сценарии применения с более высокой эксплуатационной эффективностью. Каждый из дронов оснащен ведущими в отрасли системами безопасности и еще большим количеством интеллектуальных функций для полностью автоматизированных операций.

«С момента выхода на европейский рынок в 2018 году DJI Agriculture дала в руки местных фермеров из 25 стран передовые беспилотные технологии. Поскольку спрос на нашу продукцию растет с каждым годом, мы продолжаем продвигать новые инновации в прецизионном земледелии для удовлетворения растущих потребностей современного сельского хозяйства», — сказал Юань Чжан (Yuan Zhang), руководитель отдела глобальных продаж DJI Agriculture. «Мы благодарим руководство региональной авиации за помощь в ускорении внедрения более умных и экологически чистых технологий защиты растений. Например, Франция в настоящее время разрешает использование сельскохозяйственных дронов на труднодоступных виноградниках и банановых плантациях. С помощью дронов Agras следующего поколения мы стремимся внедрить инновации в сельскохозяйственную отрасль на всем европейском континенте и дать фермерам возможность работать умнее и экологичнее».

Решайте более сложные задачи с помощью Agras T100

Разработанный для крупных коммерческих производителей, Agras T100 имеет максимальную грузоподъемность 100 л для распыления,  150 л для разбрасывания или 80 кг для подъема. По сравнению со своим предшественником, он в два раза эффективнее для распыления большого объема удобрений и быстрее для разбрасывания. Ведущая в отрасли система безопасности, оснащенная LiDAR — радаром миллиметрового диапазона — и системой Penta-Vision, обеспечивает беспрецедентно безопасную и интеллектуальную работу. Скорость распыления с использованием стандартных двойных спринклеров составляет 30 л/мин и увеличивается до 40 л/мин с дополнительной опцией «Четыре спринклера». Система разбрасывания оснащена совершенно новым шнековым загрузочным устройством, а грузоподъемность удваивается при увеличении максимальной скорости на 270 %.

Более эффективная работа с Agras T70P

Agras T70P имеет различные обновления для повышения эффективности работы. Он имеет максимальную грузоподъемность 70 л для распыления, 100 л для разбрасывания или 65 кг для подъема. В то же время он предлагает те же скорости потока и размер капель, что и Agras T100, а также новую систему разбрасывания и подъемную систему. Agras T70P оснащен системой безопасности 3.0, которая имеет радар миллиметрового диапазона и систему Tri-Vision для обнаружения препятствий, более умного выбора маршрута и значительно улучшенные показатели пролета препятствий.

Компактный и гибкий Agras T25P для отдельных операций

Agras T25P сохраняет компактную и складную конструкцию своего предшественника, но предлагает модернизированную 25-килограммовую высокоточную систему шнековой подачи 4.0 и систему безопасности 3.0. Он может переносить 20 кг для распыления и имеет скорость потока 16 л/мин. Размер капель варьируется от 50 до 500 мкм. Agras T25P идеально подходит для отдельных операций, прост в транспортировке, настройке и позволяет полностью автоматизировать операции по воздушному картографированию и защите растений. Например, его можно запрограммировать для съемки полей и садов, проведения операций по отслеживанию местности на склоне горы или непрерывного распыления или разбрасывания на нескольких участках.

Новая учебная программа по применению сельскохозяйственных дронов

DJI Agriculture расширит свою официальную программу обучения в академии DJI Academy в Европе, чтобы новые операторы смогли получить знания для эффективного использования дронов с целью защиты растений, точного рассеивания удобрений и безопасности. Учебная программа постоянно обновляется, чтобы включить в нее самые актуальные новейшие технические навыки и возможности продуктов DJI, гарантируя, что каждый пилот полностью владеет нашей самой современной сельскохозяйственной технологией.

Доступность

DJI Agras T100, T70P и T25P можно приобрести у местных авторизованных дилеров DJI Agriculture.
Подробнее:
https://ag.dji.com/t100 
https://ag.dji.com/t70p 
https://ag.dji.com/t25p 

Приходите и познакомьтесь с DJI  Agriculture  на нашем выставочном стенде

DJI Agriculture рада принимать участие в Agritechnica 2025 и с нетерпением ждет встречи с профессионалами отрасли и демонстрации наших новейших продуктов и услуг. Чтобы организовать интервью или узнать больше о том, как DJI Agriculture работает со своими партнерами над созданием экосистемы авиационной подкормки, ориентированной на оптимизацию пестицидов, улучшение продукта, технологическое развитие и взращивание талантов, пожалуйста, свяжитесь с нами по эл. почте: [email protected]

Расположение стенда: Halle 21 | 21G25
Карта Agritechnica: ссылка для скачивания

Замер всех данных происходил с использованием производственной модели в контролируемой среде. Дополнительную информацию см., пожалуйста, на нашем официальном сайте: ag.dji.com

Веб-сайт: ag.dji.com
Facebook: facebook.com/DJIAgriculture
Twitter: twitter.com/DJIAgriculture
YouTube: youtube.com/@DJIAgriculture
Instagram: instagram.com/djiagriculture_official

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2818334/DJI_Agriculture_Unveils_Agras_T100_T70P_T25P_Agritechnica_2025_Hannover.jpg

