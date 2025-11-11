DJI Agriculture prezentuje na veľtrhu Agritechnica 2025 v Hannoveri modely Agras T100, T70P a T25P
Nové poľnohospodárske drony značky DJI ponúkajú vyššiu efektivitu, lepšiu bezpečnosť a zdokonalené možnosti podpory postreku, posypu – a teraz aj zdvíhania
SHENZHEN, Čína, 11. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť DJI Agras dnes oznámila, že vysoko očakávané drony DJI Agras T100, DJI Agras T70P a DJI Agras T25P budú odteraz dostupné na predaj v Európe, Strednej Ázii, Afrike a ďalších krajinách prostredníctvom miestnych autorizovaných predajcov. Spoločnosť bude vystavovať a predvádzať nové poľnohospodárske drony na hannoverskom veľtrhu Agritechnica 2025 od 9. do 15. novembra.
Vďaka 13 rokom špecializovaného výskumu a vývoja dokáže nová generácia populárneho radu rozprašovacích dronov DJI teraz uniesť ťažší náklad a zvládnuť viacero scenárov uplatnenia s vyššou prevádzkovou efektivitou. Každý z modelov je vybavený špičkovými bezpečnostnými systémami a inteligentnejšími funkciami pre plne automatizovanú prevádzku.
„Od vstupu na európsky trh v roku 2018 spoločnosť DJI Agriculture dodáva miestnym farmárom v 25 krajinách pokročilú technológiu dronov. Keďže dopyt každým rokom rastie, snažíme sa neustále zavádzať inovácie v presnom obrábaní pôdy, aby sme splnili vyvíjajúce sa potreby moderného poľnohospodárstva," povedal Yuan Zhang, vedúci globálneho predaja spoločnosti DJI Agriculture. „Oceňujeme regionálne úrady pre letectvo za pomoc pri urýchľovaní zavádzania inteligentnejších a ekologickejších technológií na ochranu plodín. Francúzsko teraz napríklad povoľuje poľnohospodárske drony v ťažko dostupných vinohradoch a banánových plantážach. S ďalšou generáciou dronov Agras sa snažíme inovovať poľnohospodársky priemysel na celom európskom kontinente a umožniť farmárom pracovať inteligentnejšie a ekologickejšie."
Zvládnite väčšie úlohy s modelom Agras T100
Agras T100, určený pre veľkých komerčných pestovateľov, unesie maximálne užitočné zaťaženie 100 l na postrek, 150 l na posyp alebo 80 kg na zdvíhanie. V porovnaní so svojím predchodcom je dvakrát účinnejší pri postrekoch vo veľkom objeme a rýchlejší pri posype vo veľkej mierke. Vďaka špičkovému bezpečnostnému systému vybavenému technológiou LiDAR, milimetrovým radarom a systémom Penta-Vision poskytuje bezkonkurenčne bezpečnú a inteligentnú prevádzku. Prietok postreku pri použití štandardných dvojitých postrekovačov je 30 l/min, pričom s voliteľnou možnosťou štyroch postrekovačov sa zvyšuje na 40 l/min. Posypový systém je vybavený úplne novým závitovkovým podávačom a má dvojnásobnú nosnosť s maximálnym prietokom zvýšeným o 270 %.
Pracujte efektívnejšie s modelom Agras T70P
Agras T70P má viacero zdokonalení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti. Unesie maximálne užitočné zaťaženie 70 l na postrek, 100 l na posyp alebo 65 kg na zdvíhanie. Zároveň ponúka rovnaké prietoky a veľkosť kvapiek ako Agras T100, spolu s novým posypovým systémom a zdvíhacím systémom. Agras T70P je vybavený bezpečnostným systémom Safety System 3.0, ktorý obsahuje milimetrový radar a systém Tri-Vision na detekciu prekážok, inteligentnejší výber trasy a výrazne lepšie možnosti prekonávania prekážok.
Kompaktný a flexibilný model Agras T25P pre samostatnú prevádzku
Agras T25P si zachováva kompaktný a skladací dizajn svojho predchodcu, ale ponúka vylepšený vysoko presný skrutkový posypový systém 4.0 s nosnosťou 25 kg a Safety System 3.0. Pri postrekoch unesie 20 kg s prietokom 16 l/min. Veľkosť kvapiek sa pohybuje od 50 do 500 μm. Agras T25P je ideálny pre samostatné prevádzky, ľahko sa prepravuje, nastavuje a umožňuje plne automatizovanú prevádzku pri leteckom mapovaní a ochrane rastlín. Možno ho napríklad naprogramovať na prieskum polí a sadov, vykonávanie mapovania terénu na horskom svahu alebo na nepretržité postreky či posypy na viacerých blokoch.
Nový školiaci program na obsluhu poľnohospodárskych dronov
DJI Agriculture rozšíri svoj oficiálny školiaci program prostredníctvom DJI Academy v Európe, aby vybavila nových operátorov odbornými znalosťami pre efektívnu prevádzku dronov so zameraním na ochranu plodín, presný posyp a bezpečnosť. Osnovy školení sa neustále aktualizujú, aby integrovali najnovšie technické zručnosti a možnosti produktov spoločnosti DJI. Vďaka tomu bude každý operátor plne ovládať našu najaktuálnejšiu poľnohospodársku technológiu.
Dostupnosť
Drony DJI Agras T100, T70P a T25P je možné zakúpiť u miestnych autorizovaných predajcov DJI Agriculture.
Príďte na stretnutie s DJI Agriculture na stánku
Spoločnosť DJI Agriculture má radosť z účasti na veľtrhu Agritechnica 2025 a teší sa na stretnutie s odborníkmi z odvetvia, ako aj prezentácie svojich najnovších produktov a služieb. Ak si chcete dohodnúť rozhovor alebo sa dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť DJI Agriculture spolupracuje so svojimi partnermi na vytvorení ekosystému leteckej aplikácie zameraného na optimalizáciu pesticídov, zlepšovanie produktov, technologický pokrok a rast talentov, kontaktujte nás na adrese: [email protected]
Umiestnenie stánku: Hala 21 | 21G25
Mapa veľtrhu Agritechnica: odkaz na stiahnutie
Všetky údaje boli merané pomocou výrobného modelu v kontrolovanom prostredí. Viac informácií nájdete na našej oficiálnej webovej stránke: ag.dji.com
