DJI Agriculture dévoile Agras T100, T70P et T25P à Agritechnica 2025 à Hanovre

Les nouveaux drones DJI Agriculture offrent une efficacité accrue, une sécurité renforcée et de meilleures capacités pour prendre en charge la pulvérisation, l'épandage — et désormais le levage.

SHENZHEN, China, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture a annoncé aujourd'hui que les très attendus DJI Agras T100, DJI Agras T70P et DJI Agras T25P seront désormais disponibles à la vente en Europe, en Asie centrale, en Afrique et dans d'autres régions auprès des distributeurs agréés locaux. Ces nouveaux drones agricoles seront présentés et démontrés lors d'Agritechnica 2025 à Hanovre, du 9 au 15 novembre.

DJI Agriculture Unveils Agras T100, T70P, and T25P at Agritechnica 2025 in Hannover

S'appuyant sur 13 années de recherche et développement dédiés, la nouvelle génération de la célèbre gamme de drones de pulvérisation DJI peut désormais transporter des charges utiles plus lourdes et prendre en charge plusieurs scénarios d'application avec une efficacité opérationnelle accrue. Chacun d'eux est doté de systèmes de sécurité parmi les meilleurs du secteur et de fonctionnalités plus intelligentes pour des opérations entièrement automatisées.

« Depuis son entrée sur le marché européen en 2018, DJI Agriculture a équipé les agriculteurs locaux de technologies de drones avancées dans 25 pays. » « Avec une demande en hausse chaque année, nous continuons de faire progresser de nouvelles innovations dans l'agriculture de précision afin de répondre aux besoins évolutifs de l'agriculture moderne », a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales chez DJI Agriculture. « Nous saluons les autorités de l'aviation régionale pour leur contribution à l'accélération de l'adoption de technologies de protection des cultures plus intelligentes et plus écologiques. » Par exemple, la France autorise désormais les drones agricoles dans les vignobles difficiles d'accès et les cultures de bananes. Avec la prochaine génération de drones Agras, nous visons à innover dans le secteur agricole à travers le continent européen et à permettre aux agriculteurs de travailler de manière plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement.

Relevez des missions de plus grande envergure avec Agras T100

Conçu pour les producteurs commerciaux à grande échelle, Agras T100 peut transporter une charge utile maximale de 100 L pour la pulvérisation, 150 L pour la dispersion ou 80 kg pour le levage. Par rapport à son prédécesseur, il est deux fois plus efficace pour la pulvérisation à grand volume et plus rapide pour l'épandage de grande capacité. Avec un système de sécurité de pointe équipé de LiDAR, de radar à ondes millimétriques et d'un système Penta-Vision, il offre une expérience opérationnelle d'une sécurité et d'une intelligence inégalées. Le débit de pulvérisation avec les doubles pulvérisateurs standard est de 30 L/min, et augmente jusqu'à 40 L/min avec l'option quatre pulvérisateurs en option. Le système d'épandage est équipé d'un tout nouvel alimentateur à vis, et la capacité de charge est doublée tandis que le débit maximal est augmenté de 270 %.

Travaillez plus efficacement avec Agras T70P

Agras T70P bénéficie de multiples améliorations afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Il peut transporter une charge utile maximale de 70 L pour la pulvérisation, 100 L pour l'épandage ou 65 kg pour le levage. En même temps, il offre les mêmes débits et tailles de gouttelettes que Agras T100, ainsi que son nouveau système d'épandage et son système de levage. Agras T70P est doté du Safety System 3.0, qui intègre un radar à ondes millimétriques et un système Tri-Vision pour la détection des obstacles, une sélection de trajectoires plus intelligente et des taux de franchissement d'obstacles nettement améliorés.

Compact et flexible pour les opérations en solo avec Agras T25P

Agras T25P conserve le design compact et pliable de son prédécesseur, mais propose le nouveau système d'épandage à vis de haute précision de 25 kg 4.0 et le Safety System 3.0. Pour la pulvérisation, il peut transporter 20 kg et offre un débit de 16 L/min. La taille des gouttelettes varie de 50 à 500 μm. Idéal pour les opérations en solo, Agras T25P est facile à transporter, à installer et permet des opérations entièrement automatisées en cartographie aérienne et en protection des cultures. Par exemple, il peut être programmé pour cartographier des champs et des vergers, réaliser des opérations de suivi de terrain sur une pente montagneuse, ou pulvériser et épandre de manière continue sur plusieurs parcelles.

Nouveau programme de formation pour les opérations de drones agricoles

DJI Agriculture va étendre son programme de formation officiel via DJI Academy en Europe, afin d'apporter aux nouveaux opérateurs l'expertise nécessaire pour des opérations de drones efficaces axées sur la protection des cultures, l'épandage précis et la sécurité. Le programme est régulièrement mis à jour afin d'intégrer les compétences techniques les plus récentes ainsi que les fonctionnalités des produits DJI, garantissant que chaque pilote maîtrise parfaitement notre technologie agricole la plus avancée.

Disponibilité

DJI Agras T100, T70P et T25P sont disponibles à l'achat auprès des revendeurs locaux agréés DJI Agriculture. En savoir plus :

https://ag.dji.com/t100

https://ag.dji.com/t70p

https://ag.dji.com/t25p

Venez rencontrer DJI Agriculture sur le stand. DJI Agriculture est ravi de participer à Agritechnica 2025 et se réjouit de rencontrer les professionnels du secteur ainsi que de présenter ses derniers produits et services. Pour organiser une interview ou en savoir plus sur la façon dont DJI Agriculture collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème d'application aérienne axé sur l'optimisation des pesticides, l'amélioration des produits, le progrès technologique et le développement des talents, veuillez contacter : [email protected]

Emplacement du stand : Halle 21 | 21G25

Carte Agritechnica :lien de téléchargement

Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel : ag.dji.com

Site : ag.dji.com

Facebook : facebook.com/DJIAgriculture

Twitter : twitter.com/DJIAgriculture

YouTube : youtube.com/@DJIAgriculture

Instagram : instagram.com/djiagriculture_official

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818334/DJI_Agriculture_Unveils_Agras_T100_T70P_T25P_Agritechnica_2025_Hannover.jpg