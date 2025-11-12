DJI Agriculture prezentuje modele Agras T100, T70P i T25P na targach Agritechnica 2025 w Hanowerze
News provided byDJI
Nov 12, 2025, 14:43 ET
Nowe drony DJI Agriculture oferują wyższą wydajność, większe bezpieczeństwo i lepsze możliwości w zakresie opryskiwania, rozsiewania, a teraz także transportu ładunków.
SHENZHEN, Chiny, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ - Firma DJI Agriculture ogłosiła dzisiaj, że długo oczekiwane modele DJI Agras T100, DJI Agras T70P i DJI Agras T25P będą teraz dostępne w sprzedaży w Europie, Azji Środkowej, Afryce i innych regionach za pośrednictwem lokalnych autoryzowanych sprzedawców. Nowe drony rolnicze zostaną zaprezentowane na targach Agritechnica 2025 w Hanowerze w dniach 9-15 listopada.
Dzięki pracom badawczo-rozwojowym prowadzonym na przestrzeni 13 lat, popularna linia dronów opryskowych DJI nowej generacji może teraz przenosić cięższe ładunki i obsługiwać wiele scenariuszy zastosowań z większą wydajnością operacyjną. Każdy z tych modeli jest wyposażony w wiodące w branży systemy bezpieczeństwa i inteligentniejsze funkcje umożliwiające w pełni zautomatyzowaną pracę.
„Od momentu wejścia na rynek europejski w 2018 roku firma DJI Agriculture wyposażyła lokalnych rolników w 25 krajach w zaawansowaną technologię dronów. Wraz z rosnącym z roku na rok popytem nadal wprowadzamy nowe innowacje w zakresie rolnictwa precyzyjnego, aby sprostać zmieniającym się potrzebom nowoczesnego rolnictwa - powiedział Yuan Zhang, dyrektor ds. sprzedaży globalnej w DJI Agriculture. - Dziękujemy regionalnym władzom lotniczym za pomoc w przyspieszeniu wdrażania inteligentniejszych i bardziej ekologicznych technologii ochrony upraw. Na przykład Francja zezwala obecnie na stosowanie dronów rolniczych w trudno dostępnych winnicach i plantacjach bananów. Dzięki dronom Agras nowej generacji chcemy wprowadzać innowacje w rolnictwie na całym kontynencie europejskim i umożliwiać rolnikom inteligentniejszą i bardziej ekologiczną pracę".
Zmierz się z większymi zadaniami dzięki Agras T100
Zaprojektowany z myślą o dużych gospodarstwach komercyjnych, Agras T100 uniesie do 100 l płynu do opryskiwania i 150 l nawozu do rozsiewania, może też przewozić ładunki o masie do 80 kg. W porównaniu z poprzednim modelem jest dwukrotnie wydajniejszy w przypadku opryskiwania dużych powierzchni i szybszy w przypadku rozsiewania dużych ilości. Dzięki wiodącemu w branży systemowi bezpieczeństwa wyposażonemu w LiDAR, radar milimetrowy i system Penta-Vision zapewnia niezrównaną bezpieczeństwo i inteligentną obsługę. Wydajność opryskiwania przy użyciu standardowych podwójnych zraszaczy wynosi 30 l/min, a dzięki opcjonalnym czterem zraszaczom wzrasta do 40 l/min. System rozsiewania jest wyposażony w zupełnie nowy podajnik ślimakowy, którego ładowność została podwojona, a maksymalna wydajność wzrosła o 270%.
Pracuj wydajniej dzięki Agras T70P
Agras T70P posiada wiele ulepszeń zwiększających wydajność operacyjną. Jego udźwig to maksymalnie 70 l w przypadku oprysku, 100 l w przypadku rozsiewania lub 65 kg w przypadku transportu ładunków. Jednocześnie oferuje takie same natężenie przepływu i wielkość kropli jak Agras T100, a także nowy system rozsiewania i podnoszenia. Agras T70P jest wyposażony w system bezpieczeństwa 3.0, który obejmuje radar milimetrowy i system Tri-Vision do wykrywania przeszkód, inteligentniejszy wybór trasy i znacznie poprawiony współczynnik pokonywania przeszkód.
Kompaktowy i elastyczny model Agras T25P do samodzielnej obsługi
Model Agras T25P zachowuje kompaktową i składaną konstrukcję swojego poprzednika, ale oferuje ulepszony, precyzyjny system rozsiewania z podajnikiem ślimakowym 4.0 o udźwigu 25 kg oraz system bezpieczeństwa 3.0. Może przewozić 20 kg środka do opryskiwania i ma wydajność 16 l/min. Rozmiar kropli wynosi od 50 do 500 μm. Idealny do samodzielnej obsługi, Agras T25P jest łatwy w transporcie, konfiguracji i umożliwia w pełni zautomatyzowaną obsługę w zakresie mapowania lotniczego i ochrony roślin. Można go na przykład zaprogramować do badania pól i sadów, wykonywania operacji śledzenia terenu na zboczu góry lub ciągłego opryskiwania lub rozsiewania na wielu blokach.
Nowy program szkoleniowy dotyczący obsługi dronów rolniczych
DJI Agriculture zamierza rozszerzyć swój oficjalny program szkoleniowy za pośrednictwem DJI Academy w Europie, aby przekazać nowym operatorom wiedzę niezbędną do efektywnej obsługi dronów, koncentrując się na ochronie upraw, precyzyjnym rozrzucaniu środków i bezpieczeństwie. Program nauczania jest stale aktualizowany tak, aby uwzględniał najnowsze umiejętności techniczne i możliwości produktów DJI, zapewniając każdemu pilotowi pełną biegłość w zakresie naszej najnowszej technologii rolniczej.
Dostępność
Modele DJI Agras T100, T70P i T25P są dostępne w sprzedaży u lokalnych autoryzowanych sprzedawców DJI Agriculture.
Więcej informacji:
https://ag.dji.com/t100
https://ag.dji.com/t70p
https://ag.dji.com/t25p
Zaproszenie do odwiedzenia stoiska DJI Agriculture
Firma DJI Agriculture z radością bierze udział w targach Agritechnica 2025 i nie może się doczekać spotkania z profesjonalistami z branży oraz zaprezentowania swoich najnowszych produktów i usług. Aby umówić się na rozmowę lub dowiedzieć się więcej o tym, jak firma DJI Agriculture współpracuje ze swoimi partnerami w celu stworzenia ekosystemu aplikacji lotniczych skoncentrowanego na optymalizacji pestycydów, ulepszaniu produktów, rozwoju technologicznym i rozwoju talentów, firma prosi o kontakt pod adresem: [email protected]
Lokalizacja stoiska: Hala 21 | 21G25
Mapa targów Agritechnica: link do pobrania
Wszystkie dane zostały uzyskane przy użyciu modelu produkcyjnego w kontrolowanym środowisku. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: ag.dji.com
Strona internetowa: ag.dji.com
Facebook: facebook.com/DJIAgriculture
Twitter: twitter.com/DJIAgriculture
YouTube: youtube.com/@DJIAgriculture
Instagram: instagram.com/djiagriculture_official
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2818334/DJI_Agriculture_Unveils_Agras_T100_T70P_T25P_Agritechnica_2025_Hannover.jpg
Share this article