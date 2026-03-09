emagine finalise l'acquisition de Waada The Movement et renforce ses capacités mondiales de conseil et de fourniture

COPENHAGUE, Danemark, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- emagine annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Waada The Movement, marquant ainsi la prochaine étape de l'expansion de son activité internationale de conseil en technologie et en changement commercial.

Waada comprend Prowareness, une entreprise de conseil en transformation dirigée par des cadres supérieurs, et DevOn, une organisation de prestation de services d'ingénierie et de technologie haut de gamme. Avec cette transaction, les deux capacités sont entièrement intégrées dans le modèle opérationnel mondial unifié d'emagine.

Cette acquisition renforce le focus d'emagine sur les programmes de transformation complexes et à grande échelle, dans lesquels l'orientation stratégique et l'exécution technique doivent fonctionner de manière optimale. L'acquisition intervient à un moment où les entreprises mettent davantage l'accent sur la rapidité d'exécution, la responsabilité et les résultats mesurables.

« Nos clients investissent massivement dans la transformation et attendent des résultats », déclare Anders Gratte, CEO d'emagine. « Ils veulent moins de transferts, une responsabilité plus claire et un passage plus rapide de la stratégie à des solutions concrètes et à des résultats améliorés. Cette transaction renforce la façon dont nous exécutons des programmes complexes avec discipline et impact. Elle renforce un modèle défini par l'ancienneté de nos équipes, un partenariat étroit avec nos clients et une livraison rigoureuse à grande échelle. »

Après l'intégration, emagine triple sa capacité d'ingénierie en Inde tout en continuant à opérer selon son approche dirigée par des spécialistes. Les clients travaillent directement avec des professionnels expérimentés dans le cadre de fonctions de conseil et d'exécution, soutenus par un cadre opérationnel intégré à l'échelle mondiale.

« Le fait d'intégrer emagine est une étape importante pour nos équipes et nos clients », déclare Vikram Kapoor, CEO de Waada. « En tant que membre d'un réseau international plus vaste, nous pouvons apporter notre expertise en matière de conseil et d'ingénierie à un plus grand nombre de programmes complexes et mondiaux. Nos clients bénéficieront d'une plus grande échelle, d'une coordination approfondie et de la capacité d'exécuter avec la même discipline et les mêmes normes élevées. »

