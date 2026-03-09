emagine schließt die Akquisition von Waada The Movement ab und erweitert damit seine globalen Beratungs- und Lieferkapazitäten

KOPENHAGEN, Dänemark, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- emagine gab heute den Abschluss der Übernahme von Waada The Movement bekannt, die den nächsten Schritt in der Skalierung seines internationalen Beratungsunternehmens für Technologie- und Business-Transformation darstellt.

Waada besteht aus Prowareness, einem Beratungsunternehmen für Umstrukturierungen unter der Leitung von Führungskräften, und DevOn, einer High-End-Organisation für Engineering- und Technologieleistungen. Durch die Transaktion werden beide Bereiche vollständig in das einheitliche globale Betriebsmodell von emagine integriert.

Die Übernahme unterstreicht emagines Fokus auf komplexe, groß angelegte Transformationsprogramme, bei denen die strategische Ausrichtung und die technische Ausführung nahtlos zusammenarbeiten müssen. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Unternehmen mehr Wert auf schnelle Ausführung, Verantwortlichkeit und messbare Ergebnisse legen.

„Unsere Kunden investieren viel in die Transformation und erwarten Ergebnisse", sagt Anders Gratte, CEO von emagine. „Sie wollen weniger Übergaben, eine klarere Verantwortlichkeit und einen schnelleren Übergang von der Strategie zu echten Lösungen und besseren Ergebnissen. Diese Transaktion stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Programme diszipliniert und wirkungsvoll durchzuführen. Es stärkt ein Modell, das sich durch die Seniorität unserer Teams, eine enge Partnerschaft mit unseren Kunden und eine disziplinierte Umsetzung in großem Maßstab auszeichnet."

Nach der Integration verdreifacht emagine seine Engineering-Kapazitäten in Indien, während das Unternehmen weiterhin einen praxisorientierten Ansatz verfolgt. Die Kunden arbeiten direkt mit erfahrenen Fachleuten in allen Beratungs- und Lieferfunktionen zusammen, die von einem global integrierten Betriebsrahmen unterstützt werden.

„Der Beitritt zu emagine ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Teams und unsere Kunden", sagte Vikram Kapoor, CEO von Waada. „Als Teil eines größeren internationalen Netzwerks können wir unsere Beratungs- und Engineering-Expertise einem breiteren Spektrum von komplexen, globalen Programmen zur Verfügung stellen. Unsere Kunden werden von der größeren Größe, der besseren Koordination und der Fähigkeit profitieren, mit der gleichen Disziplin und den hohen Standards zu arbeiten."

Medienkontakt:

Andrew Green

+1 917 935 8714

[email protected]