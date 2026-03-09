- emagine completa la adquisición de Waada The Movement, impulsando sus capacidades globales de asesoramiento y entrega

COPENHAGUE, Dinamarca, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- emagine anunció hoy la finalización de su adquisición de Waada The Movement, lo que marca el siguiente paso en la ampliación de su negocio internacional de consultoría en tecnología y cambio empresarial.

Waada está compuesta por Prowareness, una empresa de consultoría de transformación liderada por altos ejecutivos, y DevOn, una organización de ingeniería y tecnología de vanguardia. Con esta transacción, ambas capacidades se integran plenamente en el modelo operativo global unificado de emagine.

La adquisición refuerza el enfoque de emagine en programas de transformación complejos y a gran escala donde la dirección estratégica y la ejecución técnica deben funcionar a la perfección. Esto ocurre en un momento en que las empresas priorizan la velocidad de ejecución, la responsabilidad y los resultados mensurables.

"Nuestros clientes están invirtiendo fuertemente en la transformación y esperan ver resultados", afirmó Anders Gratte, consejero delegado de emagine. "Desean menos traspasos, una rendición de cuentas más clara y una transición más rápida de la estrategia a soluciones reales y mejores resultados. Esta transacción fortalece nuestra forma de ejecutar programas complejos con disciplina e impacto. Refuerza un modelo definido por la experiencia de nuestros equipos, una estrecha colaboración con los clientes y una entrega disciplinada y a gran escala".

Tras la integración, emagine triplica su capacidad de ingeniería en India, manteniendo su enfoque profesional. Los clientes trabajan directamente con profesionales experimentados en las funciones de asesoría y entrega, con el respaldo de un marco operativo globalmente integrado.

"Unirnos a emagine es un hito importante para nuestros equipos y clientes", afirmó Vikram Kapoor, consejero delegado de Waada. "Como parte de una red internacional más amplia, podemos aportar nuestra experiencia en asesoría e ingeniería a un conjunto más amplio de programas globales complejos. Nuestros clientes se beneficiarán de una mayor escala, una coordinación más estrecha y la capacidad de ejecutar con la misma disciplina y altos estándares".

