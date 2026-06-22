Envision Energy étend sa présence africaine en ouvrant un bureau en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a officiellement inauguré son bureau sud-africain au Cap, marquant ainsi une étape importante dans l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur des ambitions de transition énergétique de l'Afrique du Sud ainsi que de l'accélération du déploiement de solutions d'énergie renouvelable sur tout le continent africain.

La cérémonie d'inauguration a réuni des représentants du gouvernement, des chefs de file de l'industrie, des clients, des partenaires et des acteurs de l'ensemble du secteur de l'énergie. Au cours de cet événement, Kane Xu, vice-président directeur d'Envision Energy, a prononcé un discours, et la cérémonie officielle d'inauguration a été présidée par Kgosientsho Ramokgopa, ministre sud-africain de l'électricité et de l'énergie.

Le bureau du Cap servira à Envision Energy de pôle régional pour l'Afrique australe, afin de soutenir les activités en pleine expansion de l'entreprise dans les domaines de l'énergie éolienne, des systèmes de stockage d'énergie par batterie et des solutions intégrées d'énergie renouvelable.

« L'ouverture de notre bureau en Afrique du Sud représente une étape cruciale dans le développement d'Envision Energy en Afrique », a déclaré Kane Xu, vice-président directeur d'Envision Energy. « L'Afrique du Sud est un marché clé dans la transition énergétique mondiale, et nous nous engageons, à travers notre partenariat à long terme, à appuyer les ambitions du pays en matière d'énergies renouvelables et de stockage d'énergie. Grâce à notre présence sur le terrain, à nos partenariats locaux et à notre technologie de pointe, nous entendons contribuer à construire un avenir énergétique plus résilient, plus durable et plus abordable. »

Se félicitant de la présence croissante d'Envision Energy en Afrique du Sud, le ministre a souligné l'importance de la collaboration pour faire progresser les objectifs énergétiques du pays.

« L'ouverture du bureau d'Envision Energy au Cap témoigne de la confiance de l'entreprise dans l'avenir énergétique de l'Afrique du Sud. Nous nous réjouissons de pouvoir nouer une collaboration continue afin de renforcer la sécurité énergétique et de créer à long terme des possibilités de croissance durable », a déclaré Kgosientsho Ramokgopa, ministre de l'électricité et de l'énergie.

L'inauguration intervient alors qu'Envision Energy poursuit son expansion en Afrique, en soutenant des projets d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie à grande échelle qui permettent d'améliorer la stabilité du réseau et l'accès à l'énergie en accord avec les objectifs de décarbonation. Le nouveau bureau du Cap consolide la capacité d'Envision Energy à répondre aux besoins de ses clients et de ses partenaires à travers l'Afrique du Sud et dans l'ensemble du continent africain, tout en contribuant au développement des talents locaux, au partage des connaissances et à la croissance à long terme du secteur.