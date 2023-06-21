Envision توفر الطاقة لأكبر مشروع لطاقة الرياح في آسيا الوسطى - 1 جيجاواط Bash & Dzhankeldy

طشقند، أوزبكستان، 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Envision Energy، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بالإعلان عن دورها المحوري كمورد توربينات لمشروعي طاقة الرياح Bash & Dzhankeldy بقدرة 1 جيجاوات في أوزبكستان.

ACWA Power، المطور السعودي شهير الذي يقود انتقال الطاقة عالميًا، يقود تطوير هذه المشاريع، بتمويل مقدم من مؤسسات مالية تنموية دولية رائدة بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، DEG، Proparco، صندوق OPEC بنك التنمية الآسيوي (ADB) من بين آخرين.

تعتبر توربينات الرياح EN171-6.5 من Envision Energy جزءًا لا يتجزأ من الأطر التشغيلية والمالية لهذه المشاريع. وهذا يؤكد الإيمان الذي وضعته المؤسسات المالية المختلفة بما في ذلك EBRD و ADB في Envision.

ستساهم مشاريع الرياح Bash & Djankeldy بشكل كبير في هدف أوزبكستان لتركيب 5000 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2030.

وقال John Lee، العضو المنتدب لشركة Envision Energy Asia and Africa: "بصفتنا شريكًا مخصصًا للصفر الصافي، فإننا نقدم مجموعة شاملة من حلول المنتجات والأنظمة. نحن فخورون بقيادة توسع الطاقة المتجددة في أوزبكستان وخارجها، مما يعزز نمو واستدامة قطاع الطاقة المتجددة."

مع سجل حافل في تقديم توربينات الرياح عالية الجودة ومنتجات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، تلتزم Envision بتوفير حلول في البنية التحتية الجديدة للطاقة، والجمع بين مصادر الطاقة المتجددة مع تخزين الطاقة، والشبكة الرقمية، وتقنيات power-to-x (P2X) لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين.

نبذة عن Envision Group

Envision Group هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وشريك صافي الانبعاثات الصفري في مجال التكنولوجيا. مع مهمة "حل تحديات المستقبل المستدام للبشرية". تعمل شركة Envision في مجال تصميم وبيع وتشغيل توربينات الرياح الذكية ونظام التخزين الذكي من خلال Envision Energy؛ وبطاريات تعمل بتقنية AIoT من خلال Envision AESC؛ وأكبر نظام تشغيل AIoT في العالم من خلال Envision Digital. كما أنها تمتلك فريق Envision Racing Formula E. تواصل شركة Envision الترويج للطاقة الريحية والطاقة الشمسية باعتبارهما "الفحم الجديد" والبطاريات ووقود الهيدروجين باعتباره "النفط الجديد"، وشبكة AIoT باعتبارها "الشبكة الجديدة"، والمجمّعات الصناعية بصفر صافي الطاقة إلى "البنية التحتية الجديدة"، وتعزيز بناء وتنمية "صناعة جديدة" خضراء.

صُنفت شركة Envision Group ضمن أفضل 10 من بين أفضل 50 شركة في العالم لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review. في أكتوبر من عام 2021، احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في العالم على قائمة مجلة Fortune "Change the World" (تغيير العالم). وانضمت Envision Group إلى مبادرة 'RE100' العالمية وأصبحت أول شركة في الصين القارية تلتزم بالكهرباء المتجددة بشكل كامل بحلول عام 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.envision-group.com

للتواصل الإعلامي: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/747745/4073591/NEW_Envision_Tag_Line.jpg

Envision Energy SOURCE