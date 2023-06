Envision participe au plus grand projet éolien d'Asie centrale - le projet de 1 GW de Bash et Dzhankeldy

TACHKENT, Ouzbékistan, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des énergies renouvelables, est fier d'annoncer son rôle de fournisseur de turbines pour les projets éoliens de 1 GW de Bash et Dzhankeldy en Ouzbékistan.

ACWA Power, développeur saoudien renommé qui favorise la transition énergétique à l'échelle mondiale, est le fer de lance du développement de ces projets, dont le financement est assuré par des institutions financières internationales de développement de premier plan, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), DEG, Proparco, le Fonds OPEP et la Banque asiatique de développement (BAD).

Les éoliennes EN171-6.5 d'Envision Energy font partie intégrante des cadres opérationnels et financiers de ces projets. Cela confirme la confiance accordée à Envision par diverses institutions financières, dont la BERD et la BAD.

Les projets éoliens de Bash et Djankeldy contribueront grandement à l'objectif de l'Ouzbékistan d'installer 5 000 MW d'énergie éolienne d'ici 2030.

John Lee, directeur général d'Envision Energy pour l'Asie et l'Afrique, a commenté : « En tant que partenaire dédié à l'objectif de zéro émissions nettes, nous proposons une gamme complète de produits et de solutions de systèmes. Nous sommes fiers de contribuer à l'expansion des énergies renouvelables en Ouzbékistan et au-delà, en favorisant la croissance et la durabilité du secteur des énergies renouvelables. »

Forte d'une solide expérience dans la livraison d'éoliennes et de produits d'énergie renouvelable de haute qualité dans le monde entier, Envision s'engage à fournir des solutions dans les nouvelles infrastructures énergétiques, en combinant les énergies renouvelables avec le stockage de l'énergie, le réseau numérique et les technologies power-to-x (P2X) afin de répondre aux besoins évolutifs de ses clients mondiaux.

À propos d'Envision Group

Envision Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies vertes et un partenaire technologique zéro émission. Avec la mission de « résoudre les défis pour un avenir durable de l'humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes, un système de stockage intelligent et des solutions d'hydrogène vertes par le biais d'Envision Energy ; des batteries alimentées par l'AIoT par le biais d'Envision AESC ; et le plus grand système d'exploitation AIoT au monde par le biais d'Envision Digital. Elle est également propriétaire de l'équipe de Formule E Envision Racing. Envision continue de promouvoir l'énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l'hydrogène combustible comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels zéro émission comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

La société Envision Group a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review. En octobre 2021, Envision a été classée deuxième au monde sur la liste Fortune « Change the World ». Le groupe Envision a rejoint l'initiative mondiale « RE100 » et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s'engager à produire de l'électricité 100 % renouvelable d'ici 2025.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.envision-group.com

