European Wellness وJilin Hanxing Group تشكلان شراكة استراتيجية لتعزيز مبادرات العافية العالمية

كوتا كينابالو، صباح ، ماليزيا ، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة تاريخية من المنتظر أن تعيد تشكيل المشهد العالمي في مجاليّ العافية والطب التجديدي ، وقعت كلٌ من "مجموعة يوروبيان ويلنيس بايوميديكال جروب" (European Wellness Biomedical Group) و"مجموعة جيلين هونشين جروب" (Jilin Hanxing Group) اتفاقية محورية للتعاون الاستراتيجي. أقيم حفل التوقيع خلال الافتتاح الكبير لمركز "بريمير سنتر" (Premier Center) الجديد التابع لـ "يوروبيان ويلنيس" في مدينة كوتا كينابالو ، بولاية صباح الماليزية، في 22 أغسطس 2024.

Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, Scientist, Founder and Chairman of European Wellness Biomedical Group, and Mr. Fang Tie Ji, Chairman of Jilin Hanxing Group, seal their Strategic Cooperation Agreement with a handshake.

قام البروفيسور "داتو سري الدكتور مايك تشان" ، العالِم ، مؤسس ورئيس مجموعة "مجموعة يوروبيان ويلنيس بايوميديكال جروب"، والسيد "فانغ تي جي" ، رئيس "مجموعة جيلين هونشين جروب"، وهي مجموعة شركات تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات من مدينة "دونغانغ"، بمقاطعة "لياونينغ" الصينية ، بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في قطاعات العافية والرعاية الصحية.

تحدد الاتفاقية خططًا لمشروع مشروع مشترك لإنشاء مركز جديد للطب التجديدي والصحة في مدينة "سانيا" ، بمقاطعة "هاينان" الصينية. تم وضع رؤية هذا المشروع الطموح كثالوث من "الدواء والجمال والعلاج الصحي" ، مما يضع المشروع في طليعة صناعة العافية العالمية.

أعرب البروفيسور "تشان" عن حماسة تجاه الشراكة: يمثل هذا التعاون مع "مجموعة جيلين هونشين جروب" "فرصة ضخمة لدمج خبرتنا في الطب التجديدي مع مواردها وشبكتها الواسعة في الصين. نسعى معًا إلى إنشاء منشأة ذات مستوى عالمي ستضع معاييرًا جديدة في مجال الصحة والعافية على نطاق عالمي."

شارك السيد "فانغ"، الذي يعمل أيضًا عضوًا في لجنة مجلس الاستشارات الاقتصادية في مدينة "سانيا" بمقاطعة "هاينان" للمؤتمر الاستشاري السياسي للصين الشعبية، وجهة نظره قائلاً: "هذه الشراكة بين "يوروبيان ويلنيس" و "مجموعة هونشين جروب" ترمز إلى دمج الأساليب الشرقية والغربية للصحة والعافية. نحن متحمسون للإمكانيات التي يخلقها هذا المشروع للتقدم في الرعاية الصحية ليس فقط في الصين ، ولكن على الصعيد العالمي."

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا للعمل الفوري حتى في الوقت الذي يتم فيه تطوير مجمع سانيا. خلال الأشهر الـ 18 المقبلة ، بينما يتم بناء مركز الصين ، ستسهل "مجموعة جيلين هونشين جروب" نقل عملاء الصفوة الصينيين لتلقي العلاجات في مركز "بريمير سنتر" التابع لـ "يوروبيان ويلنيس"، والذي تم افتتاحه حديثًا في مدينة "كوتا كينابالو". يضمن هذا الترتيب أن العملاء الصينيين يمكنهم الاستفادة من العلاجات المتطورة لـ "يوروبيان ويلنيس" دون تأخير ، مع تعزيز السياحة الصحية الطبية في ولاية "صباح".

علق البروفيسور "تشان" على هذا الجانب من التعاون قائلاً: "نحن متحمسون للترحيب بالعملاء الصينيين في مركزنا بمدينة "كوتا كينابالو". هذا لا يسمح لنا فقط بتوفير الوصول الفوري إلى علاجاتنا المتقدمة، بل يشكل أيضًا مقدمة لمستوى الرعاية والخدمة التي ستكون متاحة في مجمع "سانيا" المستقبلي."

الفوائد المحتملة لهذا التعاون بعيدة المدى:

1. الأبحاث والتطوير في مجالات الخلايا الجذعية المتقدمة ، وعلم المناعة، والتعليم: ستسهل الشراكة تبادل المعرفة والبحوث التعاونية ، مما قد يؤدي إلى تسريع وتيرة الإنجازات والاكتشافات في الطب التجديدي والعلاجات المضادة للشيخوخة.

2. تعزيز سياحة العافية الطبية: يهدف المجمع الجديد إلى اجتذاب الأفراد المهتمين بالصحة من جميع أنحاء العالم ، مما يجعل مدينة "سانيا" وجهة رئيسية لسياحة العافية الطبية. في هذه الأثناء ، ستشهد ولاية "صباح" تدفق سياح للعافية الطبية ذوي قيمة عالية من الصين.

3. توسيع نطاق السوق: ستحصل "يوروبيان ويلنيس" على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية الواسعة ، في حين ستستفيد "مجموعة جيلين هونشين جروب" من الخبرة والسمعة العالمية لـ "يوروبيان ويلنيس".

يؤكد توقيع هذه الاتفاقية الاهتمام العالمي المتزايد بمبادرات العافية وإمكانات التعاون عبر الحدود في هذه الصناعة. وهي تمثل خطوة مهمة نحو خلق نظام بيئي عالمي للعافية أكثر ترابطًا وتطورًا.

بينما تبدأ الشركتان في هذا المشروع المثير ، فإن صناعة العافية تتابع تطوارته باهتمام شديد. يمثل التعاون بين "يوروبيان ويلنيس" و"مجموعة جيلين هونشين جروب" وعدًا بإطلاق حقبة جديدة من الحلول الصحية المبتكرة ، مما يعود بالنفع على الأفراد الذين يسعون إلى علاجات العافية المتطورة في جميع أنحاء العالم.

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