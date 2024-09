European Wellness und die Jilin Hanxing Group schließen eine strategische Partnerschaft zur Förderung globaler Wellness-Initiativen

KOTA KINABALU, SABAH, Malaysia, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Schritt, der die Landschaft der globalen Wellness- und regenerativen Medizin neu gestalten wird, haben die European Wellness Biomedical Group und die Jilin Hanxing Group eine entscheidende strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Unterzeichnungszeremonie fand während der feierlichen Eröffnung des neuen Premier Centers von European Wellness in Kota Kinabalu, Sabah, am 22. August 2024 statt.

Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, Scientist, Founder and Chairman of European Wellness Biomedical Group, and Mr. Fang Tie Ji, Chairman of Jilin Hanxing Group, seal their Strategic Cooperation Agreement with a handshake.

Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, Wissenschaftler, Gründer und Vorsitzender der European Wellness Biomedical Group, und Herr Fang Tie Ji, Vorsitzender der Jilin Hanxing Group, einem Multimilliarden-Dollar-Konglomerat aus Donggang City, Provinz Liaoning, China, haben die Vereinbarung formalisiert. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der internationalen Kooperation im Wellness- und Gesundheitsbereich.

Die Vereinbarung umreißt Pläne für ein Joint-Venture-Projekt zur Errichtung eines hochmodernen Komplexes für Regenerative Medizin und Gesundheit in Sanya, Hainan, China. Dieses ehrgeizige Projekt ist als eine Dreifaltigkeit von "Medizin, Schönheit und Gesundheitstherapie" gedacht und positioniert sich an der Spitze der globalen Wellness-Industrie.

Prof. Chan zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: "Diese Zusammenarbeit mit der Jilin Hanxing Group ist eine großartige Gelegenheit, unser Fachwissen im Bereich der regenerativen Medizin mit ihren enormen Ressourcen und ihrem Netzwerk in China zu kombinieren. Gemeinsam wollen wir eine Einrichtung von Weltklasse schaffen, die weltweit neue Maßstäbe im Bereich Gesundheit und Wellness setzen wird."

Herr Fang, der auch als Ausschussmitglied des Wirtschaftsbeirats von Hainan Sanya der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes fungiert, teilte seine Sichtweise mit: "Diese Partnerschaft zwischen European Wellness und der Hanxing-Gruppe symbolisiert eine Verschmelzung östlicher und westlicher Ansätze für Gesundheit und Wellness. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, um das Gesundheitswesen nicht nur in China, sondern weltweit voranzubringen.

Das Abkommen enthält Bestimmungen über Sofortmaßnahmen, auch wenn der Sanya-Komplex noch in der Entwicklung ist. Während der nächsten 18 Monate, in denen das Zentrum in China gebaut wird, wird die Jilin Hanxing Group den Transfer chinesischer VIP-Kunden erleichtern, die im neu eröffneten Premier Center von European Wellness in Kota Kinabalu behandelt werden. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass chinesische Kunden ohne Verzögerung in den Genuss der hochmodernen Therapien von European Wellness kommen, und fördert gleichzeitig den medizinischen Wellnesstourismus in Sabah.

Prof. Chan äußerte sich zu diesem Aspekt der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr, chinesische Kunden in unserem Zentrum in Kota Kinabalu begrüßen zu dürfen. Dies ermöglicht uns nicht nur den unmittelbaren Zugang zu unseren fortschrittlichen Therapien, sondern dient auch als Vorläufer für das Niveau der Versorgung und des Service, der in unserem zukünftigen Komplex in Sanya verfügbar sein wird.

Der potenzielle Nutzen dieser Zusammenarbeit ist weitreichend:

1. Forschung und Entwicklung im Bereich Stammzellen, Immunologie und Bildung: Die Partnerschaft wird den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in der Forschung erleichtern und möglicherweise zu einem Durchbruch in der regenerativen Medizin und bei Anti-Aging-Therapien führen.

2. Medizinischer Wellnesstourismus boomt: Der neue Komplex soll gesundheitsbewusste Menschen aus der ganzen Welt anziehen und Sanya als erstklassiges Ziel für medizinischen Wellnesstourismus positionieren. In der Zwischenzeit wird Sabah einen Zustrom von hochwertigen medizinischen Wellness-Touristen aus China erleben.

3. Erhöhte Marktreichweite: European Wellness wird einen verbesserten Zugang zum riesigen chinesischen Markt erhalten, während die Jilin Hanxing Group von der globalen Expertise und dem Ruf von European Wellness profitieren wird.

Die Unterzeichnung dieses Abkommens unterstreicht das wachsende weltweite Interesse an Wellness-Initiativen und das Potenzial für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Branche. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem besser vernetzten, fortschrittlichen globalen Wellness-Ökosystem.

Die Wellness-Branche verfolgt mit großem Interesse, wie die beiden Unternehmen dieses aufregende Projekt angehen. Die Zusammenarbeit zwischen European Wellness und der Jilin Hanxing Group verspricht, eine neue Ära innovativer Gesundheitslösungen einzuläuten, von denen Menschen auf der ganzen Welt profitieren können, die modernste Wellness-Therapien suchen.

