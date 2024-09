European Wellness et le groupe Jilin Hanxing concluent un partenariat stratégique pour faire progresser les initiatives mondiales en matière de bien-être

KOTA KINABALU, SABAH, Malaisie, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une démarche historique destinée à remodeler le paysage du bien-être mondial et de la médecine régénérative, European Wellness Biomedical Group et Jilin Hanxing Group ont signé un accord de coopération stratégique essentiel. La cérémonie de signature a eu lieu lors de l'inauguration du nouveau Premier Center d'European Wellness à Kota Kinabalu, Sabah, le 22 août 2024.

Mike Chan, scientifique, fondateur et président du European Wellness Biomedical Group, et M. Fang Tie Ji, président du Jilin Hanxing Group, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars de la ville de Donggang, dans la province de Liaoning, en Chine, ont officialisé l'accord. Cette collaboration marque une étape importante dans la promotion de la coopération internationale dans les secteurs du bien-être et des soins de santé.

L'accord décrit les grandes lignes d'un projet d'entreprise commune visant à créer un complexe de médecine régénérative et de santé de pointe à Sanya, Hainan, en Chine. Ce projet ambitieux est envisagé comme une trinité de "médecine, beauté et thérapie de santé", se positionnant à l'avant-garde de l'industrie mondiale du bien-être.

Le professeur Chan a fait part de son enthousiasme quant à ce partenariat : "Cette collaboration avec le Jilin Hanxing Group représente une opportunité monumentale de combiner notre expertise en médecine régénérative avec ses vastes ressources et son réseau en Chine. Ensemble, nous visons à créer une installation de classe mondiale qui établira de nouvelles normes en matière de santé et de bien-être à l'échelle mondiale".

M. Fang, qui est également membre du comité consultatif économique de Hainan Sanya de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a fait part de son point de vue : "Ce partenariat entre European Wellness et le groupe Hanxing symbolise la fusion des approches orientale et occidentale de la santé et du bien-être. Nous sommes ravis des possibilités que cela crée pour faire progresser les soins de santé, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier".

L'accord comprend notamment des dispositions prévoyant une action immédiate, alors même que le complexe de Sanya est en cours de développement. Au cours des 18 prochains mois, pendant la construction du centre chinois, le groupe Jilin Hanxing facilitera le transfert des clients chinois VIP qui recevront des thérapies dans le nouveau centre Premier d'European Wellness à Kota Kinabalu. Cet accord permet aux clients chinois de bénéficier sans délai des thérapies de pointe d'European Wellness, tout en stimulant le tourisme médical de bien-être à Sabah.

Le professeur Chan a commenté cet aspect de la collaboration : "Nous sommes ravis d'accueillir des clients chinois dans notre centre de Kota Kinabalu. Cela nous permet non seulement d'offrir un accès immédiat à nos thérapies avancées, mais aussi de préfigurer le niveau de soins et de services qui sera disponible dans notre futur complexe de Sanya".

Les avantages potentiels de cette collaboration sont considérables :

1. Recherche et développement de pointe sur les cellules souches, l'immunologie et l'éducation : Ce partenariat facilitera l'échange de connaissances et la recherche collaborative, ce qui pourrait accélérer les percées dans le domaine de la médecine régénérative et des thérapies antivieillissement.

2. L'essor du tourisme médical et de bien-être : Le nouveau complexe vise à attirer les personnes soucieuses de leur santé dans le monde entier et à faire de Sanya une destination de choix pour le tourisme médical et de bien-être. Dans l'intervalle, Sabah verra affluer de Chine des touristes en quête de bien-être médical de grande valeur.

3. Élargissement de la portée du marché : European Wellness bénéficiera d'un meilleur accès au vaste marché chinois, tandis que le groupe Jilin Hanxing profitera de l'expertise et de la réputation mondiales d'European Wellness.

La signature de cet accord souligne l'intérêt mondial croissant pour les initiatives de bien-être et le potentiel de collaboration transfrontalière dans ce secteur. Il représente une étape importante vers la création d'un écosystème mondial du bien-être plus interconnecté et plus avancé.

Alors que les deux entreprises se lancent dans cette aventure passionnante, l'industrie du bien-être les observe avec un vif intérêt. La collaboration entre European Wellness et le groupe Jilin Hanxing promet d'ouvrir une nouvelle ère de solutions de santé innovantes, au bénéfice des personnes à la recherche de thérapies de bien-être de pointe dans le monde entier.

