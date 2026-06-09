Fastmarkets cierra la brecha de precios de CBAM con una visión diaria de los costes de importación de carbono

LONDRES, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, una agencia líder en información sobre precios de diversas materias primas, anunció hoy el lanzamiento de dos nuevas evaluaciones diarias de precios del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM). Estas evaluaciones están diseñadas para abordar uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas expuestas al CBAM de la UE: la falta de visibilidad en tiempo real de los costes del carbono en el punto de venta.

A medida que CBAM pasa de ser un requisito de información a una obligación financiera, gestionar la exposición a los costes de carbono en tiempo real se vuelve fundamental para las empresas afectadas. Las nuevas evaluaciones están diseñadas para brindar al mercado la visibilidad necesaria para actuar en el momento en que se toman las decisiones comerciales.

El Índice de Certificados CBAM y el Generador de Certificados CBAM ofrecen al mercado, por primera vez, una visión diaria y consistente de los costes previstos de los certificados CBAM. Esto permite a importadores y exportadores fijar precios, adquirir y gestionar riesgos antes de que la UE confirme los costes oficiales de los certificados.

Según el marco actual de CBAM, los costes de los certificados solo se confirman después de cada período de informe (trimestralmente en 2026 y semanalmente a partir de 2027), lo que deja a las empresas sin claridad sobre los costes del carbono mientras las mercancías cruzan la frontera. Para industrias como la del acero, el aluminio y el cemento, esto genera una gran incertidumbre en la fijación de precios, las compras y la gestión de riesgos. Las nuevas evaluaciones de Fastmarkets están diseñadas para subsanar esta deficiencia.

El Índice de Certificados CBAM , publicado diariamente en €/tCO2e, ofrece una evaluación prospectiva de los costes de los certificados al final del periodo de referencia. Combina los valores de los Derechos de Emisión de la Unión Europea (EUA) subastados con los precios al contado y a plazo de los EUA, integrando datos de los mercados primario y secundario en un único índice de referencia práctico. A medida que avanza cada periodo de referencia y se completan más subastas, el Índice refleja cada vez más los costes ya fijados, ofreciendo un indicador más preciso que los precios a plazo de los EUA por sí solos. En el primer trimestre de 2026, el índice anticipó con precisión el precio final del certificado CBAM, demostrando su capacidad para seguir la evolución del mercado a pesar de la volatilidad general.





, publicado diariamente en €/tCO2e, ofrece una evaluación prospectiva de los costes de los certificados al final del periodo de referencia. Combina los valores de los Derechos de Emisión de la Unión Europea (EUA) subastados con los precios al contado y a plazo de los EUA, integrando datos de los mercados primario y secundario en un único índice de referencia práctico. A medida que avanza cada periodo de referencia y se completan más subastas, el Índice refleja cada vez más los costes ya fijados, ofreciendo un indicador más preciso que los precios a plazo de los EUA por sí solos. En el primer trimestre de 2026, el índice anticipó con precisión el precio final del certificado CBAM, demostrando su capacidad para seguir la evolución del mercado a pesar de la volatilidad general. El Generador de Certificados CBAM, que también se publica diariamente en €/tCO2e, ofrece una perspectiva complementaria al realizar un seguimiento del coste medio ponderado por volumen de las subastas de EUA completadas durante el período de referencia actual. Esto proporciona a los participantes del mercado una visión transparente de los costes ya incluidos en el precio final del certificado CBAM.

En conjunto, ambas series proporcionan tanto una señal prospectiva como un total acumulado de costes, lo que permite a las empresas gestionar mejor su exposición a lo largo del ciclo de presentación de informes. Ambas evaluaciones están diseñadas para coincidir con el precio oficial del certificado CBAM al cierre de cada período.

"CBAM introduce una nueva capa de incertidumbre en el comercio mundial, ya que el coste final solo se confirma una vez que las transacciones ya se han realizado. Lograr una mayor previsibilidad en ese coste es fundamental para que las empresas puedan gestionar con mayor confianza las decisiones sobre precios, adquisiciones y cumplimiento normativo, a medida que el carbono se convierte en un elemento central del comercio transfronterizo", afirmó Sam Carew, editor sénior de mercados estratégicos de Fastmarkets.

Las empresas sujetas a CBAM deben adquirir certificados que cubran las emisiones incorporadas en los productos importados. Al integrar el Índice y Generador de Certificados CBAM con la calculadora de costes CBAM de Fastmarkets, los clientes pueden cuantificar, prever y gestionar activamente su exposición al CBAM utilizando los valores predeterminados de la UE o sus propios datos de emisiones verificados. Esto permite tomar decisiones más acertadas en materia de precios, adquisiciones y estrategias de cumplimiento, a medida que el CBAM pasa de ser un marco de información a una obligación financiera directa.

Para obtener más información, visite la página de mercados de carbono de Fastmarkets.

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