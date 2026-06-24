Fastmarkets تعتزم إطلاق منصة رقمية للتداول الفوري في السوق المادية لليثيوم لتحسين شفافية الأسعار والوصول إلى السيولة

لندن, 24 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- برز الليثيوم سريعًا خلال السنوات الخمس الماضية كسلعة عالمية رئيسية، مدفوعًا بالطلب الناشئ عن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والتحول الأوسع في قطاع الطاقة. من المتوقع أن ينمو الطلب بأكثر من 200% خلال العقد المقبل، إلا أن البنية التحتية للسوق اللازمة لدعم التسعير والسيولة وإدارة المخاطر لم تواكب هذا النمو.

لا تزال أسواق الليثيوم أقل نضجًا من غيرها من أسواق السلع الرئيسية، في ظل محدودية البنية التحتية الإلكترونية والشفافة اللازمة لاكتشاف الأسعار وبدء التداول. مع تزايد المشاركة عبر سلسلة القيمة، تتزايد الحاجة الملحّة إلى آليات تشغيلية موحّدة للتداول تدعم السيولة والاستثمار والتداول واسع النطاق.

في هذا السياق، أعلنت Fastmarkets اليوم عن خطط لإطلاق منصة جديدة للسوق المادية لليثيوم، صُممت لتحسين اكتشاف الأسعار والوصول إلى سيولة السوق الفورية. سيُعلن عن تفاصيل الإطلاق خلال فعالية Fastmarkets الرئيسية، Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference، التي تُعقد من 22 إلى 25 يونيو 2026 في لاس فيغاس.

وقال Raju Daswani، الرئيس التنفيذي لـ Fastmarkets: "تؤدي Fastmarkets دورًا فريدًا في سوق الليثيوم لأننا نقف عند ملتقى التسعير والمشاركة في السوق وتطوير السوق على المدى الطويل. أصبحت أسعارنا المرجعية جزءًا راسخًا بالفعل من آليات تداول الليثيوم والتحوط منه واستخدامه عبر سلسلة القيمة. مع استمرار نضج السوق، يتطلع المشاركون بشكل متزايد إلى مسارات أكثر شفافية وكفاءة نحو اكتشاف الأسعار والسيولة. ونعتقد أن Fastmarkets في موقع فريد يمكّنها من دعم هذا التطور".

سيستند تطوير Fastmarkets للمنصة إلى مدخلات من المجموعة الاستشارية للقطاع، وهي مجموعة قائمة تضم مشاركين بارزين من مختلف أنحاء سلسلة القيمة لليثيوم، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون وشركات التداول. بالتشاور مع المجموعة الاستشارية للقطاع، ستصوغ Fastmarkets تصميم المنصة ووظائفها، بما يضمن توافقها مع ممارسات السوق ودعمها لمشاركة واسعة من القطاع.

وقال Dale Henderson، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ PLS Group Ltd: "بصفتها إحدى كبرى شركات إنتاج الليثيوم في العالم، ترحب PLS بإعلان Fastmarkets عن تطويرها منصة رقمية مركزية للتداول الفوري. ومع تنامي مكانة الليثيوم كسلعة عالمية وتزايد أهميته الاستراتيجية، تدعم PLS تطوير البنية التحتية للسوق بما يعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية في تداول الليثيوم. ويُعد اكتشاف الأسعار بصورة شفافة، ووجود أسعار مرجعية موثوقة ومستقلة، وتوافر سيولة أعمق في السوق المادية، ركائز مهمة لبناء الثقة عبر سلسلة القيمة وجذب رؤوس الأموال اللازمة لدعم النمو المستقبلي."

وأضاف: "يسرّ PLS أن تسهم في تطوير Fastmarkets للبنية التحتية للسوق بما يدعم سوقًا لليثيوم أكثر نضجًا وكفاءة وجاذبية للاستثمار".

من المقرر إطلاق المنصة في وقت لاحق من هذا العام، وقد صُممت لمعالجة العوائق الهيكلية التي لا تزال تحد من الشفافية والسيولة في أسواق الليثيوم. وتهدف المنصة إلى توفير ما يلي:

مسار أكثر شفافية لاكتشاف الأسعار

إتاحة بدء الصفقات الثنائية باستخدام شروط تداول تشغيلية موحّدة تضعها Fastmarkets ، مع الحفاظ على استقلالية المشاركين في تحديد السعر والحجم واختيار العملاء

تحسين الترابط في السوق بين المنتجين والمستهلكين والمتداولين

إرساء أسس أقوى لتطوير الأسعار المرجعية لدى Fastmarkets ودعم أسواق أكثر سيولة لإدارة المخاطر

"عندما تنضج أسواق السلع، فإنها تطور البنية التحتية الملائمة لها، من تسعير شفاف وسيولة متاحة وثقة تمكّن المشترين والبائعين من إبرام الصفقات على أسس تجارية مستقلة. نما الليثيوم بوتيرة أسرع من كثير من السلع الأخرى في التاريخ الحديث، لكن البنية التحتية لسوقه المادية لم تواكب هذا النمو. وقد حافظت Liontown على أحجام تداول فورية خصيصًا لدعم اكتشاف الأسعار بصورة مفتوحة وشفافة، ونرى أن مبادرات مثل منصة Fastmarkets الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو سد هذه الفجوة"، قال Grant Donald، الرئيس التجاري في Liontown Ltd.

"مع استمرار الليثيوم في الاضطلاع بدور محوري متزايد في الاستراتيجية الصناعية وفي تحول الطاقة العالمي، فإننا نرحب بتطوير بنية تحتية للسوق أكثر متانة وشفافية. ويسرّنا أن ندعم هذا التطور من خلال مشاركتنا الفاعلة في المجموعة الاستشارية"، قال Kevin Zhou، مدير المبيعات والعمليات في Sichuan Yahua Lithium Group.

تستند مكانة Fastmarkets في سوق المواد الخام للبطاريات إلى عقود من الخبرة في التسعير تعود إلى عام 1913، وإلى أكثر من 60 عامًا من تغطية الليثيوم. وتُستخدم الأسعار المرجعية لليثيوم المتوافقة مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) على نطاق واسع عبر سلسلة القيمة في عقود التوريد الفعلية ومفاوضات الأسعار والأدوات المالية، بما في ذلك استخدامها كمراجع تسوية للعقود المستقبلية لليثيوم المدرجة في بورصات السلع الرئيسية.

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نبذة عن Fastmarkets

تُعد Fastmarkets من الجهات الرائدة في القطاع بوصفها وكالة تقارير أسعار ومزوّد معلومات لأسواق الزراعة ومنتجات الغابات والمعادن والكربون وتحول الطاقة. وتُعد أسعارها المرجعية وتحليلاتها وتوقعاتها ورؤاها عناصر أساسية لعملائها الساعين إلى التداول وإدارة المخاطر وفهم الأسواق العالمية المعقدة.

تأسست Fastmarkets في عام 1913، ولديها إرث يعود إلى عام 1865 من خلال عدد من العلامات التجارية التي استحوذت عليها. وتضم Fastmarkets أكثر من 700 موظف حول العالم، ولديها مكاتب في أوروبا والأميركتين وآسيا. والشركة مملوكة للقطاع الخاص وتحظى بدعم Astorg، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال الأسهم الخاصة.

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