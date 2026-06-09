Fastmarkets comble l'écart de tarification du CBAM grâce à un aperçu quotidien des coûts de carbone liés aux importations

LONDRES, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, une agence de référence dans le domaine des cotations de prix multi-matières (PRA), a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles évaluations quotidiennes dans le cadre du CBAM. Ces mesures sont conçues pour aider les entreprises concernées par le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'UE à surmonter l'un de leurs plus grands obstacles : l'absence de visibilité en temps réel sur les coûts liés au carbone au moment de la transaction.

À mesure que le CBAM passe d'une simple obligation de déclaration à une obligation financière, la gestion en temps réel de l'exposition aux coûts liés au carbone devient cruciale pour les entreprises concernées. Ces nouvelles évaluations ont pour objectif d'apporter au marché la visibilité nécessaire pour agir au moment où les décisions commerciales sont prises.

Le CBAM Certificate Index et le CBAM Certificate Builder offrent au marché, pour la première fois, une vue d'ensemble quotidienne cohérente dans le temps des coûts prévisionnels des certificats CBAM. Cela permet aux importateurs et aux exportateurs de fixer leurs prix, de s'approvisionner et de gérer les risques avant que l'UE ne confirme le coût des certificats officiels.

Dans le cadre actuel du CBAM, les coûts des certificats ne sont confirmés qu'après chaque période de déclaration – trimestrielle en 2026 et hebdomadaire à partir de 2027 –, ce qui prive les entreprises de toute visibilité sur les coûts liés au carbone pendant que les marchandises franchissent la frontière. Pour des secteurs tels que la sidérurgie, l'aluminium et le ciment, cela engendre une grande incertitude en matière de tarification, d'approvisionnement et de gestion des risques. Les nouvelles évaluations de Fastmarkets ont pour objectif de combler cette lacune.

Le CBAM Certificate Index , publié quotidiennement en €/tCO2e, fournit une évaluation prospective des coûts des certificats à la fin de la période de référence. Il combine les valeurs des quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) vendus aux enchères avec les prix au comptant et à terme des EUA, regroupant ainsi les données des marchés primaire et secondaire en un seul indice de référence exploitable. Au fur et à mesure que la période de reporting avance et que de nouvelles enchères sont clôturées, l'indice reflète de plus en plus les coûts déjà fixés, offrant ainsi un indicateur plus précis que les seuls prix à terme des quotas d'émission. Au premier trimestre 2026, l'indice a très bien anticipé le prix final des certificats CBAM, démontrant ainsi sa capacité à refléter les résultats malgré la volatilité générale du marché.





, publié quotidiennement en €/tCO2e, fournit une évaluation prospective des coûts des certificats à la fin de la période de référence. Il combine les valeurs des quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) vendus aux enchères avec les prix au comptant et à terme des EUA, regroupant ainsi les données des marchés primaire et secondaire en un seul indice de référence exploitable. Au fur et à mesure que la période de reporting avance et que de nouvelles enchères sont clôturées, l'indice reflète de plus en plus les coûts déjà fixés, offrant ainsi un indicateur plus précis que les seuls prix à terme des quotas d'émission. Au premier trimestre 2026, l'indice a très bien anticipé le prix final des certificats CBAM, démontrant ainsi sa capacité à refléter les résultats malgré la volatilité générale du marché. Le CBAM Certificate Builder, également publié quotidiennement en €/tCO2e, offre une perspective complémentaire en suivant le coût moyen pondéré en fonction du volume des enchères d'EUA menées à bien au cours de la période de référence actuelle. Cela permet aux acteurs du marché d'avoir une vision claire des coûts déjà intégrés dans le prix final du certificat CBAM.

Ensemble, ces deux séries constituent à la fois un indicateur prospectif et un cumul des coûts engagés, ce qui permet aux entreprises de mieux gérer leur exposition tout au long du cycle de reporting. Ces deux évaluations sont conçues pour converger vers le prix officiel des certificats CBAM à la clôture de chaque période.

« Le CBAM introduit un nouveau facteur d'incertitude dans le commerce mondial, car le coût final n'est confirmé qu'une fois les transactions effectuées. Il est essentiel de rendre ce coût plus prévisible pour que les entreprises puissent prendre leurs décisions en matière de tarification, d'approvisionnement et de conformité avec davantage d'assurance, à mesure que le carbone devient un élément central du commerce transfrontalier », a déclaré Sam Carew, rédacteur en chef des marchés stratégiques chez Fastmarkets.

Les entreprises soumises au CBAM sont tenues d'acheter des certificats couvrant les émissions intrinsèques des marchandises importées. En intégrant le CBAM Certificate Index et le CBAM Certificate Builder au calculateur de coûts CBAM de Fastmarkets, les clients pourront quantifier, prévoir et gérer activement leur exposition au CBAM en utilisant soit les valeurs par défaut de l'UE, soit leurs propres données d'émissions vérifiées. Cela permet de prendre des décisions en toute confiance en matière de tarification, d'approvisionnement et de stratégies de conformité, alors que le CBAM passe d'un simple cadre de déclaration à une obligation financière à part entière.

Pour plus d'informations, consultez la page de Fastmarkets consacrée aux marchés du carbone.

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est un leader du secteur dans le domaine de l'analyse de marché et de l'information pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers, des métaux, du carbone et de la transition énergétique. Ses cours de référence, ses analyses, ses prévisions et ses informations sont essentiels pour les clients qui souhaitent négocier, gérer les risques et comprendre les marchés mondiaux complexes.

Fastmarkets a été fondée en 1913, avec un héritage remontant à 1865 à travers plusieurs des marques qu'elle a acquises. Fastmarkets emploie plus de 700 personnes à travers le monde et dispose de bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. La société est une entreprise privée soutenue par Astorg, une société européenne de capital-investissement de premier plan.