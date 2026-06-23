Fastmarkets führt digitale Spot-Plattform für den physischen Lithiummarkt ein, um die Preistransparenz und den Zugang zu Liquidität zu verbessern

LONDON, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lithium hat sich in den letzten fünf Jahren schnell zu einem wichtigen globalen Rohstoff entwickelt, angetrieben durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung und der allgemeinen Energiewende. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in den nächsten zehn Jahren um mehr als 200 % steigen wird, doch die Marktinfrastruktur, die für die Preisbildung, Liquidität und das Risikomanagement erforderlich ist, hat damit nicht Schritt gehalten.

Die Lithiummärkte sind nach wie vor weniger ausgereift als andere wichtige Rohstoffmärkte und verfügen nur über eine begrenzte elektronische und transparente Infrastruktur für die Preisbildung und die Anbahnung von Handelsgeschäften. Da die Beteiligung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zunimmt, wird der Bedarf an standardisierten operativen Handelsmechanismen zur Unterstützung von Liquidität, Investitionen und großvolumigem Handel immer dringlicher.

Vor diesem Hintergrund gab Fastmarkets heute Pläne zur Einführung einer neuen Plattform für den physischen Lithiummarkt bekannt, die darauf ausgelegt ist, die Preisbildung und den Zugang zu Spot-Liquidität zu verbessern. Einzelheiten zur Einführung werden auf der Leitveranstaltung von Fastmarkets, der Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference, bekannt gegeben, die vom 22. bis 25. Juni 2026 in Las Vegas stattfindet.

„Fastmarkets nimmt auf dem Lithiummarkt eine einzigartige Rolle ein, da wir an der Schnittstelle zwischen Preisgestaltung, Marktbeteiligung und langfristiger Marktentwicklung stehen", sagte Raju Daswani, CEO von Fastmarkets. „Unsere Benchmarks sind bereits fest in den Handels-, Absicherungs- und Verwendungsabläufen von Lithium entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankert. Da der Markt weiter reift, suchen die Marktteilnehmer zunehmend nach transparenteren und effizienteren Wegen zur Preisbildung und Liquidität. Wir sind davon überzeugt, dass Fastmarkets einzigartig positioniert ist, um diese Entwicklung zu unterstützen."

Die Entwicklung der Plattform durch Fastmarkets wird durch Beiträge einer etablierten Branchenberatungsgruppe gestützt, die sich aus führenden Akteuren der gesamten Lithium-Wertschöpfungskette zusammensetzt, darunter Produzenten, Verbraucher und Handelsunternehmen. In Absprache mit der Beratungsgruppe wird Fastmarkets das Design und die Funktionalität der Plattform gestalten und so sicherstellen, dass sie den Marktpraktiken entspricht und eine breite Beteiligung der Branche unterstützt.

„Als einer der weltweit größten Lithiumproduzenten begrüßt PLS die Ankündigung von Fastmarkets, eine zentralisierte digitale Spot-Plattform zu entwickeln", sagte Dale Henderson, Geschäftsführer und CEO der PLS Group Ltd. „Da Lithium zu einem immer bedeutenderen und strategisch wichtigeren globalen Rohstoff wird, unterstützt PLS den Aufbau einer Marktinfrastruktur, die die Transparenz und operative Effizienz im Lithiumhandel verbessert. Eine transparente Preisbildung, glaubwürdige und unabhängige Referenzwerte sowie eine tiefere physische Liquidität sind wichtige Grundlagen, um Vertrauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen und das für das künftige Wachstum erforderliche Kapital anzuziehen.

PLS freut sich, einen Beitrag zur Entwicklung der Marktinfrastruktur durch Fastmarkets zu leisten, die einen ausgereifteren, effizienteren und investitionsfreundlicheren Lithiummarkt unterstützt", sagte er.

Die Plattform wird noch in diesem Jahr an den Start gehen und soll strukturelle Reibungsverluste beseitigen, die die Transparenz und Liquidität auf den Lithiummärkten weiterhin einschränken. Sie soll Folgendes bieten:

Ein transparenterer Weg zur Preisbildung

Die Anbahnung bilateraler Handelsgeschäfte unter Verwendung standardisierter, von Fastmarkets festgelegter Handelsbedingungen, wobei die Autonomie der Teilnehmer hinsichtlich Preis, Volumen und Kundenauswahl gewahrt bleibt

Eine verbesserte Marktvernetzung zwischen Produzenten, Verbrauchern und Händlern

Eine solidere Grundlage für die Entwicklung von Fastmarkets-Benchmarks und liquideren Märkten für das Risikomanagement

„Wenn Rohstoffmärkte reifen, entwickeln sie die entsprechende Infrastruktur – transparente Preisgestaltung, zugängliche Liquidität und das Vertrauen für Käufer und Verkäufer, Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen. Lithium ist in der jüngeren Geschichte schneller gewachsen als viele andere Rohstoffe, doch seine physische Marktinfrastruktur hat nicht Schritt gehalten. Liontown hat Spotvolumina gezielt aufrechterhalten, um eine offene, transparente Preisfindung zu unterstützen, und wir sehen Initiativen wie die neue Plattform von Fastmarkets als einen positiven Schritt zur Schließung dieser Lücke", sagte Grant Donald, Chief Commercial Officer bei Liontown Ltd.

„Da Lithium weiterhin eine zunehmend zentrale Rolle in der Industriestrategie und der globalen Energiewende spielt, begrüßen wir die Entwicklung einer robusteren und transparenteren Marktinfrastruktur. Wir freuen uns, diese Entwicklung durch unsere aktive Mitarbeit in der Beratergruppe zu unterstützen", sagte Kevin Zhou, Sales and Operation Director bei der Sichuan Yahua Lithium Group.

Die Position von Fastmarkets auf dem Markt für Batterierohstoffe basiert auf jahrzehntelanger Preisexpertise, die bis ins Jahr 1913 zurückreicht, wobei Lithium bereits seit mehr als 60 Jahren abgedeckt wird. Die IOSCO-konformen Lithium-Benchmarks des Unternehmens finden entlang der gesamten Wertschöpfungskette breite Anwendung – in physischen Kontrakten, Preisverhandlungen und Finanzinstrumenten, unter anderem als Abrechnungsreferenzen für Lithium-Terminkontrakte, die an großen Rohstoffbörsen notiert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Fastmarkets.

INFORMATIONEN ZU FASTMARKETS

Fastmarkets ist eine branchenführende Preisberichtsagentur (PRA) und ein Informationsanbieter für die Märkte in den Bereichen Landwirtschaft, Forstprodukte, Metalle, Kohlenstoff und Energiewende. Die Referenzpreise, Analysen, Prognosen und Markteinblicke des Unternehmens sind für Kunden, die handeln, Risiken steuern sowie komplexe globale Märkte verstehen möchten, von entscheidender Bedeutung.

Fastmarkets wurde 1913 gegründet und verfügt durch mehrere übernommene Marken über eine Geschichte, die bis ins Jahr 1865 zurückreicht. Fastmarkets verfügt weltweit über mehr als 700 Beschäftigte und unterhält Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird von Astorg, einem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen, unterstützt.

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