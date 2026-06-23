Fastmarkets va lancer une plateforme numérique de marché au comptant dédiée au marché physique du lithium afin d'améliorer la transparence des prix et l'accès à la liquidité

LONDRES, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Au cours des cinq dernières années, le lithium s'est rapidement imposé comme une matière première majeure à l'échelle mondiale, porté par la demande liée aux véhicules électriques, au stockage d'énergie et, plus généralement, à la transition énergétique. La demande devrait augmenter de plus de 200 % au cours de la prochaine décennie, mais les infrastructures de marché nécessaires pour assurer la fixation des prix, la liquidité et la gestion des risques n'ont pas suivi le rythme.

Les marchés du lithium restent moins développés que ceux d'autres matières premières majeures, avec des infrastructures électroniques limitées et peu transparentes pour la détermination des prix et la conclusion des transactions. À mesure que la participation s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur, le besoin de mécanismes opérationnels de négociation standardisés, destinés à soutenir la liquidité, l'investissement et les transactions à grande échelle, se fait de plus en plus pressant.

Dans ce contexte, Fastmarkets a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une nouvelle plateforme dédiée au marché physique du lithium, conçue pour améliorer la formation des prix et l'accès à la liquidité au comptant. Les détails de ce lancement seront dévoilés lors de l'événement phare de Fastmarkets, la conférence mondiale sur le lithium, les batteries et les matériaux critiques, qui se tiendra du 22 au 25 juin 2026 à Las Vegas.

« Fastmarkets joue un rôle unique sur le marché du lithium, car nous nous situons à la croisée des chemins entre la fixation des prix, la participation au marché et le développement à long terme de celui-ci », a déclaré Raju Daswani, PDG de Fastmarkets. « Nos indices de référence font déjà partie intégrante des pratiques de négociation, de couverture et d'utilisation du lithium tout au long de la chaîne de valeur. À mesure que le marché continue de mûrir, ses acteurs recherchent de plus en plus des moyens plus transparents et plus efficaces pour déterminer les prix et assurer la liquidité. Nous pensons que Fastmarkets occupe une position unique pour accompagner cette évolution. »

Le développement de la plateforme par Fastmarkets s'appuiera sur les contributions d'un groupe consultatif sectoriel bien établi, composé d'acteurs de premier plan issus de l'ensemble de la chaîne de valeur du lithium, notamment des producteurs, des consommateurs et des sociétés de négoce. En concertation avec le groupe consultatif, Fastmarkets définira le design et les fonctionnalités de la plateforme, en veillant à ce qu'elle soit conforme aux pratiques du marché et favorise une large participation du secteur.

« En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, PLS se félicite de l'annonce faite par Fastmarkets concernant le développement d'une plateforme numérique centralisée dédiée au marché au comptant », a déclaré Dale Henderson, directeur général et PDG de PLS Group Ltd. « Alors que le lithium prend de plus en plus d'ampleur et revêt une importance stratégique croissante en tant que matière première mondiale, PLS soutient le développement d'infrastructures de marché visant à améliorer la transparence et l'efficacité opérationnelle dans le négoce du lithium. Une détermination transparente des prix, des indices de référence crédibles et indépendants, ainsi qu'une liquidité physique plus importante constituent des fondements essentiels pour instaurer la confiance tout au long de la chaîne de valeur et attirer les capitaux nécessaires pour soutenir la croissance future.

PLS se réjouit de contribuer au développement, par Fastmarkets, d'une infrastructure de marché favorisant l'émergence d'un marché du lithium plus mature, plus efficace et plus attractif pour les investisseurs », a-t-il déclaré.

La plateforme sera lancée dans le courant de l'année et a pour objectif de remédier aux frictions structurelles qui continuent de limiter la transparence et la liquidité sur les marchés du lithium. Elle a pour objectif de fournir :

un processus plus transparent pour la détermination des prix,

la mise en place d'échanges bilatéraux selon des conditions opérationnelles normalisées définies par Fastmarkets, tout en préservant l'autonomie des participants en matière de prix, de volume et de sélection des clients,

une meilleure connectivité entre les producteurs, les consommateurs et les négociants sur les marchés,

des bases plus solides pour le développement des indices de référence Fastmarkets et des marchés de gestion des risques plus liquides.

« À mesure que les marchés des matières premières arrivent à maturité, ils se dotent des infrastructures nécessaires : une tarification transparente, une liquidité accessible et la confiance nécessaire pour que les acheteurs et les vendeurs puissent conclure des transactions en toute indépendance. Le lithium a connu une croissance plus rapide que de nombreuses autres matières premières ces dernières années, mais les infrastructures de son marché physique n'ont pas suivi le rythme. Liontown a maintenu des volumes au comptant précisément pour favoriser une détermination des prix ouverte et transparente, et nous considérons des initiatives telles que la nouvelle plateforme de Fastmarkets comme une avancée positive pour combler cette lacune », a déclaré Grant Donald, directeur commercial de Liontown Ltd.

« Alors que le lithium continue de jouer un rôle de plus en plus central dans la stratégie industrielle et la transition énergétique mondiale, nous nous félicitons de la mise en place d'une infrastructure de marché plus solide et plus transparente. Nous sommes ravis de soutenir cette évolution grâce à notre participation active au sein du groupe consultatif », a déclaré Kevin Zhou, directeur des ventes et des opérations chez Sichuan Yahua Lithium Group.

La position de Fastmarkets sur le marché des matières premières destinées aux batteries repose sur plusieurs décennies d'expertise en matière de fixation des prix, qui remonte à 1913, avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du lithium. Ses indices de référence sur le lithium, conformes aux normes de l'IOSCO, sont largement utilisés tout au long de la chaîne de valeur dans le cadre de contrats physiques, de négociations de prix et d'instruments financiers, notamment comme références de règlement pour les contrats à terme sur le lithium cotés sur les principales bourses de matières premières.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Fastmarkets.

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est un leader du secteur dans le domaine de l'analyse de marché et de l'information pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers, des métaux, du carbone et de la transition énergétique. Ses cours de référence, ses analyses, ses prévisions et ses informations sont essentiels pour les clients qui souhaitent négocier, gérer les risques et comprendre les marchés mondiaux complexes.

Fastmarkets a été fondée en 1913, avec un héritage remontant à 1865 à travers plusieurs des marques qu'elle a acquises. Fastmarkets emploie plus de 700 personnes à travers le monde et dispose de bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. La société est une entreprise privée soutenue par Astorg, une société européenne de capital-investissement de premier plan.

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