Gotion تحقق نموًا رائدًا في الصناعة وتعزِّز ريادتها العالمية

خفي، الصين، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة Gotion عام 2025 بتوسُّع عالمي بارز، محققةً نموًا قياسيًا وارتقاءً في تصنيفات الصناعة في قطاع البطاريات وتخزين الطاقة، مع نتائج تم التحقق منها بواسطة BloombergNEF (BNEF) وSNE Research. كما حصل قطاع تخزين الطاقة بالشركة على تقدير عالمي بارز إضافي بعد اختياره المتكرر ضمن قائمة BNEF Tier 1 لمزودي حلول تخزين الطاقة العالمية للربع الأول من عام 2026، ما يعكس التميز المستمر للشركة، وثبات موقفها في السوق، ومصداقيتها الراسخة في سلسلة توريد الطاقة العالمية، ويُبرز ريادتها المستمرة ضمن موردي حلول تخزين الطاقة على الصعيد العالمي من خلال أدائها المتسق خلال الفترة المدروسة.

مع أسرع معدل نمو بين أكبر 10 مصنّعي بطاريات الطاقة في العالم، سجلت شركة Gotion نموًا استثنائيًا في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي. ففي عام 2025، بلغت التركيبات العالمية لبطاريات الطاقة التابعة للشركة 53.5 جيجاوات/ساعة، بزيادة قدرها 82.5% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت حصتها السوقية العالمية إلى 4.5%، بزيادة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مسجلةً بذلك أعلى معدل نمو تاريخي في سوق بطاريات الطاقة العالمي لعام 2025.

سارعت شركة Gotion من وتيرة توسعها العالمي، حيث بلغت التركيبات الخارجية لبطاريات الطاقة 12.8 جيجاوات/ساعة، مسجلةً زيادة قدرها 76.3% مقارنة بالعام السابق، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي للسوق. ومع حصة سوقية خارجية بلغت 2.8%، رسخت الشركة مكانتها ضمن أفضل 7 شركات في العالم من حيث التركيبات الخارجية.

لتعزيز قدراتها على التوريد العالمي، أنشأت شركة Gotion قواعد تصنيع في أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، مع طاقة إنتاجية خارجية مخططة تتجاوز 100 جيجاوات/ساعة. كما أنشأت الشركة شبكة خدمة عالمية تضم 99 محطة خارجية، تقدم استجابة عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسليم الحلول خلال 4 ساعات، وخدمة ميدانية خلال 48 ساعة.

بعيدًا عن التنقل الكهربائي، حجزت شركة Gotion أيضًا موقعًا قياديًا عالميًا في حلول الطاقة للبنية التحتية الحرجة: فقد أكدت بيانات ICC Sino أن الشركة احتلت المرتبة الأولى عالميًا في سوق بطاريات UPS لمحطات القاعدة ومراكز البيانات في عام 2025، بحصة سوقية تجاوزت 28%، وتتميز منتجات بطاريات UPS التابعة لها بأداء تفريغ عالي بمعدل 6C وعمر تصميمي يصل إلى 15 سنة.

ومع بداية عام 2026، ستواصل Gotion التركيز على النمو المستقر والريادة السوقية في أنشطة البطاريات الأساسية، مع البناء على الإنجازات التاريخية ومؤشرات الأداء القوية لعام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة والطويلة الأمد في صناعة الطاقة الجديدة على الصعيد العالمي.