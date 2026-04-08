Gotion تقود إطلاق الممر اللوجستي الكهربائي أوروبا - أفريقيا

بروز نموذج جديد للشحن العابِر للقارات منخفض الكربون

الرباط، المغرب, 8 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت كل من Gotion وGreen Power Morocco (GPM) وChery Heavy Trucks اتفاقية لتطوير ممر لوجستي كهربائي للشاحنات الثقيلة بين المغرب وفرنسا، بهدف تعزيز الشحن العابِر للقارات بانبعاثات أقل.

يمتد الطريق بطول 2000 كيلومتر ويربط أغادير (جنوب المغرب) مرورًا بميناء طنجة وصولاً إلى بربنيون (جنوب فرنسا)، ويخدم حاليًا نحو 2000 شاحنة ثقيلة يوميًا. سيقوم الشركاء بتدشين الشاحنات الكهربائية والبنية التحتية الداعمة على مراحل، بهدف تقليل شدة الانبعاثات على طول هذا الشريان التجاري الحيوي.

نموذج شراكة قابل للتوسع

ستقوم شركتا Gotion وGPM بتشكيل مشروع مشترك لإدارة الأساطيل الكهربائية، ومحطات تبادل البطاريات، والنقل الذكي، وتخزين الطاقة. يشمل النشر الأولي 100 شاحنة كهربائية ثقيلة مزودة بأنظمة بطاريات Gotion، مع توسع إضافي مرتبط بالأداء وجاهزية البنية التحتية. تقدّم شركة Chery خبراتها في هندسة وتصنيع المركبات التجارية.

ابتكار في الشحن وتبديل البطاريات

يتم تطوير حل لتبديل البطاريات لتقليل وقت التوقف وزيادة الكفاءة التشغيلية للشاحنات الثقيلة، مدعومًا بالجهود المتعلقة بتوحيد معايير البطاريات وإدارة دورة حياتها.

ممرات تجارية منخفضة الانبعاثات

يجمع المشروع بين التشغيل الكهربائي، والبنية التحتية للطاقة، واللوجستيات الرقمية لإنشاء نموذج قابل للتوسع يهدف إلى تقليل انبعاثات الشحن. لا يتم تقديم أي ادعاءات بالحياد الكربوني في هذه المرحلة؛ وستتطلب أي ادعاءات مستقبلية بشأن الأداء البيئي بيانات مُتحقَّق منها وشهادات رسمية.

قال Phil Jenkins، الرئيس التنفيذي لشركة GPM Holding: "يجمع هذا التعاون بين تكنولوجيا البطاريات لشركة Gotion وقدرات التصنيع لشركة Chery لتقديم حلول لوجستية كهربائية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإقليمية. يمتلك قطاع اللوجستيات في المغرب إمكانات قوية على المدى الطويل".

وقال Li Zhen، رئيس مجلس إدارة Gotion High-Tech: "هذه خطوة مهمة لتوسيع سيناريوهات استخدام تقنيات البطاريات الخاصة بنا، ودعم حلول شحن منخفضة الانبعاثات عملية وقابلة للتوسع".