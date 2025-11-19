Gotion تدعو إلى «بنية اقتصادية خضراء» خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل

التحول العالمي في الطاقة يبرز كقوة محركة تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي

بيليم، البرازيل، 19 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف ( COP30 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دعت شركة حلول الطاقة النظيفة الصينية Gotion إلى تعزيز التعاون العالمي لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وبناء مستقبل أكثر ترابطًا للطاقة النظيفة.

وفي كلمة رئيسية بعنوان «قيادة حقبة جديدة: كيف تعيد ثورة الطاقة المتجددة كتابة منطق النمو العالمي»، أكدت Gotion أن تحوّل الطاقة «لا يغيّر طريقة إنتاجنا للطاقة فحسب، بل يعيد تعريف معنى الازدهار في القرن الحادي والعشرين. إنه يمنحنا فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في القرن لإعادة بناء الاقتصاد العالمي على أساس الاستدامة والعدالة». وحثّت الشركة الحكومات والصناعات على العمل معًا لتحويل التقدم التكنولوجي إلى فرص مشتركة.

وفي الوقت نفسه، لا تقود مصادر الطاقة المتجددة إلى تجزئة النظام العالمي، بل تسهم في ربطه بطرق جديدة وأكثر توازنًا. وأشارت Gotion قائلة: «نحن ننتقل من عصر "جيوسياسية الطاقة" إلى عصر "التكافل الطاقي". من التبعية إلى الاعتماد المتبادل. ومن التنافس على الموارد إلى التعاون من أجل المرونة»، موضحة أن هذا التحول يجسّد بروز نموذج «التكافل الطاقي»، وهو نموذج مترابط يحوّل التنافس في مجال الطاقة إلى شراكة.

وبوصفه رمزًا لتحوّل الطاقة المتجددة، شكّل تأسيس معهد أبحاث «وادي السيليكون» في عام 2014 نقطة الانطلاق لتدويل أعمال Gotion . وبالاستناد إلى المبدأ التوجيهي الاستراتيجي «محليًا، لخدمة المحلي»، أنشأت الشركة مصانع Gotion العالمية في مناطق الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا. وعلى مدار العقد الماضي، التزمت Gotion باستمرار باستراتيجية «أربعة في واحد» التي ترتكز على سلسلة توريد محلية، وإعادة تدوير محلية للبطاريات، وتسويق محلي، وخدمات محلية لما بعد البيع. واليوم، رسخت Gotion لنفسها مكانة في السوق العالمية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء لبناء منظومة سلسلة توريد محلية ومتنوعة تغطي سلسلة القيمة الكاملة.

ويمثّل مصنع Gigafactory التابع لـ Gotion في سلوفاكيا علامة فارقة في التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا والتحوّل الأوسع للقارة نحو التصنيع النظيف. ويُظهر كيف يمكن للصناعات القائمة على الطاقة المتجددة تعزيز سلاسل التوريد مع دعم طموحات أوروبا المناخية. وفي المغرب، تساهم Gotion في إنشاء أول سلسلة القيمة الكاملة للبطاريات في أفريقيا، من خلال دمج الموارد المحلية مع الابتكار العالمي.

من الصين إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، تعكس مبادرات Gotion رؤية متنامية لتكامل الطاقة العالمي، حيث تصبح وفرة الطاقة المتجددة أساسًا للنمو المستدام والازدهار المشترك.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2825714/Photo.jpg