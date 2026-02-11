Gotion affiche la plus forte croissance du secteur et renforce son leadership dans le monde

HEFEI, Chine, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Gotion a clôturé l'année 2025 avec une expansion mondiale historique, enregistrant une croissance record et grimpant dans les classements de l'industrie des batteries et du stockage de l'énergie, avec des résultats vérifiés par BloombergNEF (BNEF) et SNE Research. Son activité de stockage d'énergie a obtenu une nouvelle reconnaissance internationale en figurant à nouveau dans la liste BNEF Tier 1 Global Energy Storage Provider List pour le premier trimestre 2026, ce qui témoigne de l'excellence durable, de la position stable sur le marché et de la crédibilité inébranlable de l'entreprise dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière de stockage d'énergie. Cette distinction reflète également sa présence durable en tant que leader mondial dans le domaine du stockage d'énergie grâce à ses performances constantes tout au long de la période évaluée.

Avec le taux de croissance le plus rapide parmi les 10 premiers fabricants mondiaux de batteries électriques, Gotion a enregistré une croissance exceptionnelle dans le secteur mondial des batteries pour véhicules électriques. En 2025, les installations mondiales de batteries d'énergie de l'entreprise ont atteint 53,5 GWh, soit une hausse de 82,5 % par rapport à l'année précédente. Sa part de marché mondiale a atteint 4,5 %, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, marquant un taux de croissance historique sur le marché mondial des batteries de puissance en 2025.

Gotion a accéléré son expansion dans le monde. Ses installations de batteries d'énergie à l'étranger ont atteint 12,8 GWh, soit une hausse de 76,3 % par rapport à l'année précédente, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché mondial. Avec une part de marché outre-mer de 2,8 %, l'entreprise a consolidé sa place parmi les 7 premiers au monde en matière d'installations outre-mer.

Pour renforcer ses capacités de livraison dans le monde, Gotion a établi des bases de fabrication en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique, avec une capacité prévue de plus de 100 GWh à l'étranger. Elle a également mis en place un réseau mondial de services avec 99 stations à l'étranger, offrant une réponse en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une livraison de solutions en 4 heures et un service sur site en 48 heures.

Au-delà de la mobilité électrique, Gotion s'est également assuré une position de leader mondial dans les solutions d'alimentation des infrastructures critiques : Les données d'ICC Sino ont permis de vérifier que l'entreprise s'est classée au premier rang mondial sur le marché des batteries UPS pour stations de base et centres de données en 2025, avec une part de marché supérieure à 28 %, et que ses batteries UPS présentent une performance de décharge à haut débit de 6C à la pointe de l'industrie et une durée de vie nominale de 15 ans.

À l'aube de 2026, Gotion continuera à se concentrer sur la croissance régulière et le leadership du marché dans ses principales activités liées aux batteries, en s'appuyant sur les réalisations historiques et les indicateurs de performance solides de 2025 pour favoriser un développement durable à long terme dans l'industrie mondiale des nouvelles énergies.